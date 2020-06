Gæster på danske strande tager sol og bader med afstand

Badegæsterne er gode til at passe på sig selv og hinanden på stranden, lyder status fra livreddere.

I weekenden blev badesæsonen med begyndelsen på skolernes sommerferie for alvor skudt i gang, og derfor var livredderne også igen på arbejde.

Og sæsonens første weekend viste, at badegæsterne husker at tage forholdsregler for coronavirus, når de er på stranden.

De er gode til at holde afstand og passe på hinanden.

Det fortæller Anders Myrhøj, kystlivredningschef i Trygfonden Kystlivredning, efter at badesæsonen for alvor blev skudt i gang i weekenden.

- Vi kan se, at folk er bevidste om ikke at ligge for tæt, og de sørger for at bevæge sig i afgrænsede cirkler, så de ikke kommer hinanden for nært, siger han.

Livredderne er på 37 strande rundtom i landet. Og overordnet har badegæsterne været gode til at passe på hinanden - både hvad angår den generelle badesikkerhed og coronavirus.

- Vi har alle sammen skullet tilpasse os coronavirkeligheden. Og det kan man godt se, at folk har haft nogle måneder til at øve sig på og har taget den fornuftige adfærd med ud på stranden.

- Så det er en befolkning, som er vant til at passe på sig selv og andre, vi har taget imod, siger Anders Myrhøj.

I de første tre dage på strandene har livredderne hjulpet badegæsterne med almindelig førstehjælp i 127 tilfælde, hvor der for eksempel har været brug for plaster eller en forbinding.

I et enkelt tilfælde har der også været en livreddende aktion, da en bevidstløs badende i Fredericia blev bragt i land og fik ilt, indtil ambulance ankom.

Anders Myrhøj oplyser, at coronarestriktionerne ikke ændrer det store i livreddernes arbejde. Retningslinjerne er dog blevet ændret en smule.

- Det handler om værnemidler og afstand i omgang med strandgæster. Overordnet set tror jeg ikke, at man som badegæst kommer til at se den store forskel.

- Men vi træder lige et skridt tilbage, når vi taler sammen, siger Anders Myrhøj.

