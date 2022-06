Gamle hospitaler kræver milliardinvesteringer

Utætte vinduer, gamle skannere og fire mand på samme stue og med toilet på gangen i stedet for flotte enestuer all inclusive.

Forskellen på de nye supersygehuse og de 80 procent af landets hospitaler, som ikke er nybyggede, er til at få øje på.

Ifølge Danske Regioner, som lige nu forhandler med regeringen om sygehusenes økonomi for det næste år, er der brug for et markant løft, hvis ikke det skal ende med sygehuse delt i et A og et B-hold.

- 80 procent af vores sygehusbygninger har ikke fået ekstra midler som de nye kvalitetssygehusbyggerier. Tværtimod har en stor del af dem ikke været holdt meget ved lige, selv om nogle af dem er over 50 år gamle, siger Anders Kûhnau (S), der er formand for Danske Regioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regionerne mener, at der er brug for 4,6 milliarder kroner for blot at bevare det nuværende niveau næste år, når det gælder bygninger og udstyr. Når det også kommer til reelle forbedringer, så ryger beløbet op på 6,5 milliarder.

- Det handler ikke om luksus, men om bedre kvalitet også til gavn for behandlingen. Det er svært som politiker at forsvare, at kvaliteten i Randers er væsentlig dårligere end på supersygehuset i Skejby, siger Kühnau.

Ifølge Henrik Larsen, hospitalsdirektør på Regionshospital Nordjylland, er der brug for et løft af de ældre sygehuse i Danmark til både behandling og pleje.

- Når vi vil have lighed i sundhed, uanset hvor du bor, så er det svært ikke at føle sig efterladt på perronen, når vi godt ved, at de nye store sygehuse prioriteres i disse år, siger han.

Det største efterslæb hos ham er neuro-rehabiliteringen i Brønderslev, hvor patienter genoptrænes efter blodprop og hjerneblødning.

- Bygningen er fra 1960'erne, og patienterne har decideret utidssvarende og sølle rammer at være i, selv om de kan være indlagt i op til to-tre måneder, siger han.

Også operationsgangen og røntgenafdelingen i Hjørring er nedslidte.

- Og med de klimakrav, vi nu skal levere som offentlig sektor, så kræver det også mere moderne rammer. Med al den varme, vi hælder ud af vinduerne og de gamle ventilations- og køleanlæg, så er der en stor klimagevinst at hente der, siger Henrik Larsen.

/ritzau/