Gammel kending skal lede Kunstakademiet videre efter uro

Lars Bent Petersen bliver ny rektor for Kunstakademiet, som han selv er uddannet fra.

Efter en periode præget af uro for Kunstakademiet er der tirsdag sat navn på, hvem der skal sørge for en frisk begyndelse.

Kulturministeriet har således udpeget Lars Bent Petersen som ny rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Lars Bent Petersen kommer fra en stilling som rektor for Det Fynske Kunstakademi.

- Lars Bent Petersen skal som rektor sikre, at Kunstakademiet først og fremmest har fokus på at uddanne kunstnere.

- Og så har jeg naturligvis en klar forventning om, at han tager hånd om de grundlæggende udfordringer, som den uvildige undersøgelse har belyst, siger kulturminister Joy Mogensen (S) i pressemeddelelsen.

Kunstakademiet kom for alvor i vælten mod slutningen af sidste år efter en happening, hvor en gipsbuste af Frederik V fra Kunstakademiets festsal blev smidt i Københavns havn.

Daværende institutleder Katrine Dirckinck-Holmfeld erkendte, at hun stod bag. Hun blev efterfølgende fyret. Kirsten Langkilde stoppede desuden som rektor ved årsskiftet efter aftale med Kulturministeriet.

En ekstern rapport har siden belyst, at Kunstakademiet har brug for en frisk begyndelse. Og her blev en ny rektor betegnet som første skridt.

Lars Bent Petersen har siden 2016 været rektor for Det Fynske Kunstakademi i Odense. Han er uddannet billedkunstner på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Han har tidligere været studieleder, prorektor og konstitueret rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Kunstakademiet er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution. Det hører under Kulturministeriet.

Det blev grundlagt i 1754. Foruden undervisningen er der forskning på stedet.

