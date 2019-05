Gammel- og nydanskere bliver sjældent venner

Integrationen på jobbet fungerer godt, men til gengæld dannes der sjældent private venskaber mellem gammel- og nydanskere. Nogle indvandrerfamilier er bange for den frihed, de oplever i etnisk danske familier, siger debattør

Integrationen af de 500.000 indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund er et af de mest konfliktfyldte emner i den politiske debat. Men når gammeldanskere mødes med nydanskere på arbejdspladsen, foregår hverdagen som oftest uden konflikter. Til gengæld er det sjældent, at gammel- og nydanskere knytter private venskaber.

Det fremgår af en ny måling, som analysebureauet YouGov har lavet for Kristeligt Dagblad blandt 1102 repræsentativt udvalgte personer med etnisk dansk baggrund. Lidt over halvdelen af respondenterne omgås jævnligt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. For lidt over en tredjedel foregår mødet på arbejdspladsen, mens kun en femtedel svarer, at de møder indvandrere som naboer, venner og familie. Målingen viser også, at to tredjedele opfatter mødet med nydanskere på arbejdspladsen som uproblematisk.

Lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet Jens Peter Frølund Thomsen forsker blandt andet i etniske konflikter, og han finder det positivt, at integrationen tilsyneladende fungerer godt på arbejdspladsen.

”Men tallene er stadig udtryk for, at der er nogle meget store kulturelle forskelle mellem danskere og indvandrere. Der er en integration, der fungerer rimeligt godt på arbejdspladsen, og så er der en integration i privatsfæren, som fungerer langt mindre godt. Vi lever stadig i ret forskellige verdener i vores privatliv, mens vi er mindre adskilte på arbejdspladsen. Men samtidig har en stor del af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere slet ikke fodfæste på arbejdsmarkedet, og det gør deres isolation endnu større,” siger Jens Peter Frølund Thomsen og peger på, at kulturelle forskelle og traditioner som juleaften og fødselsdage er så forskellige, at det er en afgørende barriere for at danne venskaber.

Debattør og politiker Halime Oguz fra SF er selv vokset op i, hvad hun betegner som et parallelsamfund i Odense-bydelen Vollsmose. Hun betegner nogle nydanske familiers forsøg på at skærme deres døtre fra samfundets frisindede normer som en af de væsentligste barrierer for, at ny- og gammeldanskere mødes i det private liv.

”Vi har en majoritet, der går ind for den personlige frihed. Men nogle familier holder deres unge væk fra majoriteten, fordi de er så bange for, at de skal lade sig friste af den frihed, danske kvinder lever under. Det er helt essentielt, at de unge tager kampen op mod denne praksis, og at majoriteten støtter dem i den kamp, hvis danskere og indvandrere skal lære hinanden bedre at kende,” siger Halime Oguz.

Debattør og tidligere SF-folketingsmedlem Özlem Cekic peger på, at flertallet af etniske danskere også har et ansvar for at vende udviklingen.

”Jeg hører fra udenlandske studerende og borgere med minoritetsbaggrund, at det er svært at komme ind på livet af danskerne. Danskerne omgås meget med folk, de selv kender fra barndommen og gymnasiet. Ligesom etniske danskere bør inviteres til ramadan-middage, så kan nydanskere også inviteres til juleaften. Alle forventer, at forandringen skal komme fra Christiansborg, men vi er også nødt til at gøre noget hver især,” siger Özlem Cekic.