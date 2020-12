Gammel strid får Rohde til at trække sig i instrukssag

Jens Rohde (R) kommer ikke til at behandle sag om Inger Støjbergs (V) instruks om at adskille asylpar.

De Radikales Jens Rohde skriver på Facebook, at han ikke - trods sin plads i Folketingets Udvalg for Forretningsorden - kommer til at behandle den delkonklusion fra Instrukskommissionen, der kommer mandag formiddag.

Instrukskommissionen har undersøgt, om daværende udlændinge- og integrationsminister bevidst udstedte en ulovlig instruks om, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles.

- Som medlem af forretningsudvalget i Folketinget modtager jeg Instrukskommissionens delrapport klokken ti.

- Jeg skal med det samme sige, at jeg ikke kommer til at udtale mig, ligesom jeg har bedt Sofie Carsten Nielsen (De Radikales politiske leder red.) om at få indskrevet en substitut i udvalget, når denne sag behandles, skriver Jens Rohde.

Det er Udvalget for Forretningsorden, der skal tage stilling til, hvordan der skal følges op på Instrukskomissionens konklusioner. I sidste ende kan Folketinget beslutte et indlede en rigsretssag.

Men Jens Rohde kommer altså ikke til at være del af den beslutningsproces.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at Støjbergs politik var en væsentlig årsag til, at jeg forlod Venstre. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi har haft en række udfordrende personlige oplevelser med hinanden gennem 25 år.

- Men det må ikke få indflydelse på behandling af sagen, og der må heller ikke kunne kastes mistanke om det, hvorfor jeg gerne forlods vil meddele, at jeg slipper den her. Helt og aldeles, skriver Jens Rohde.

Jens Rohde forlod i 2015 Venstre og gik til De Radikale i protest mod den hårde linje over for flygtninge og indvandrere. En linje Inger Støjberg i høj grad var eksponent for.

Han sagde dengang til Politiken, at han mente, at Venstre lå for tæt på Dansk Folkeparti i spørgsmålet efter en række stramninger på området.

- Da jeg for halvandet år siden gik til kamp for at få Kristian Jensen (V) (ved formandsopgøret i 2014 red.) som formand i Venstre, brugte jeg argumentet, at vi var ved at ligne DF light. Dengang havde jeg aldrig forestillet mig, at Venstre skulle være forfatter til de forslag, der så er kommet nu, sagde han.

- Hvis jeg ser ud over blå blok i dag, er der ikke flere liberale grundprincipper i det, der foregår, end der er russere i en russisk salat.

/ritzau/