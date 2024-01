Gardere skal have Frederiks monogram på uniformen efter tronskifte

Med dronning Margrethes abdikation og den kommende konges tiltræden følger mange forandringer.

En af dem er Rex-mærkerne, som er dronningens monogram, der sidder på skulderstropperne på Livgardens uniformer.

De skal nemlig skiftes, når kronprins Frederik udnævnes til konge om ti dage.

Det fortæller kaptajn og presseofficer ved Den Kongelige Livgarde Thomas Reimann.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi ved ikke endnu, hvordan den tiltrædende konges monogram ser ud. Når det er kendt, skal mærkerne sættes i produktion.

- Når vi ser tilbage til 1972, hvor dronningen tiltrådte, så fik de sidste udleveret deres mærker i december 1973. Så det er en proces, der tager lang tid. Om det tager lige så lang tid i disse moderne tider, ved vi dog ikke, fortæller han.

Monarkens officielle monogram fastsættes kort efter et tronskifte.

Monogrammet har officiel karakter i modsætning til den resterende kongelige families private monogrammer.

I dronning Margrethes monogram indgår tre symboler: et M, et 2-tal og et R. Det står for Margrethe II, mens R'et står for det latinske ord for dronning, regina.

Thomas Reimann fortæller, at udskiftningen og tempoet ikke betyder noget for gardernes tjeneste.

- Både vi og kongehuset tager det med ophøjet ro, at udskiftningen af Rex-mærker tager tid.

- I mellemtiden bruger vi de Rex'er, vi har, indtil vi kan begynde at skifte dem ud. Det vigtigste er, at hele vagtkompagniet, som er dem, der bruger de store mærker, får skiftet samtidig, når det bliver muligt.

Det er svært at sige, præcis hvor mange mærker der skal fremstilles.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men Livgarden har 350 vagtgående gardere i København, som har to uniformer: en blå uniform og en rød gallauniform. Begge uniformer har et Rex-mærke siddende på hver skulder.

Dertil kommer omkring 350 rekrutter på kasernen i Høvelte. Her bruger Livgardens værnepligtige de første fire måneder af den i alt otte måneder lange værnepligt. Her får de på et tidspunkt udleveret en blå uniform.

Desuden har fastansatte i regimentet også små Rex-mærker siddende på skjorterne. Monogrammet sidder også på gardernes vagttasker, fortæller Thomas Reimann.

Antallet af Rex-mærker i forskellige størrelser, der skal skiftes, løber altså hurtigt op.

Det officielle monogram anvendes også på Livgardens skilderhuse. De skal derfor også males over på et tidspunkt, siger Thomas Reimann.

For at gøre sig fortjent til Rex-mærket kulminerer de værnepligtiges forløb i Livgarden med den såkaldte Rex-tur.

Det er en flere dage lang stroppetur, der afslutter rekrutuddannelsen.

/ritzau/