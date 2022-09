Gaslæk i Østersøen udgør ingen sundhedsrisiko for Bornholm

Gaskoncentrationerne, der kommer ind over land, er langt under grænseværdierne, siger Beredskabsstyrelsen.

Gaslækagerne i Østersøen udgør ingen sundhedsrisiko for borgere på Bornholm eller Christiansø.

Sådan lyder det fra Laila Reenberg, der er direktør i Beredskabsstyrelsen, på et pressemøde onsdag.

- Vi har fra Beredskabsstyrelsens side udarbejdet prognoser for det her gasudslip. De viser, at gaskoncentrationen, der vil komme ind over land, er meget små, og at de ligger langt under grænseværdierne for sundhedsfare.

- Der er med andre ord ingen sundhedsrisiko for folk på Bornholm eller Christiansø, siger hun.

Heller ikke sejlende i Østersø-området behøver frygte for egen sundhed, så længe man holder sig fra det afspærrede område.

Meldingen kommer på et pressemøde sent onsdag eftermiddag. Her giver diverse myndigheder en status på deres indsats i forbindelse med læk af naturgas.

Gassen strømmer ud fra rørledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2, der bevæger sig fra det vestlige Rusland til det østlige Tyskland. Rørledningerne er til for at kunne forsyne europæere med russisk naturgas.

Mandag og tirsdag blev der konstateret brud på rørledningerne. Der er to lækager på Nord Stream 1 og en lækage fra Nord Stream 2.

Det har ført til rystelser, som De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) har kunnet måle.

Flemming Larsen, der er direktør i Geus, betegner det som "usædvanlige hændelser" omkring Bornholm. Ud fra målingerne ser det ifølge ham ud til, at der er sket sprængninger.

Han angiver første hændelse, der skete syd for Bornholm ved Nord Stream 2, til 2,3 på richterskalaen, mens anden hændelse nordøst for Bornholm ved Nord Stream 1, er målt til 2,1.

- Det er relativt svage rystelser, og man har ikke kunnet mærke det på Bornholm, siger han på pressemødet.

Det er usandsynligt, at jordskælv kan han forårsaget det, lyder det.

Myndighederne mener - ligesom statsminister Mette Frederiksen (S) har sagt - at lækagerne er sket som følge af en bevidst handling.

Christiansø er en del af øgruppen Ertholmene. Den ligger cirka 20 kilometer nordøst for Bornholm og består foruden Christiansø også af Frederiksø, et fuglereservat og nogle klippeskær.

Øgruppen er ejet af den danske stat, og der bor ifølge Forsvarsministeriet cirka 90 personer på øerne.

/ritzau/