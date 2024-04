Gaza og Vestbredden får 100 danske millioner til nødhjælp

Danmark sender 100 millioner kroner til Gaza og Vestbredden i et ekstraordinært bidrag.

Det oplyser minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S), der betoner, at situationen forværres dag for dag:

- Den humanitære situation i Gaza og på Vestbredden er ganske katastrofal. Der er mangel på stort set alle basale livsfornødenheder, og det går ud over alle, der bor der, og i særlig grad børn, siger Dan Jørgensen.

Konkret skal pengene gå til rent vand, mad, sundhedsydelser, herunder behandling af syge og sårede, fortæller ministeren.

Og de 100 millioner kroner er ikke nødvendigvis det sidste bidrag regeringen vil sende afsted.

- Vi håber, at krisen stopper hurtigst muligt. Men vi ser nok ikke ind i en fremtid, hvor alle problemer snart er løst. Derfor ser vi løbende på, om der er behov for yderligere bistand, siger Dan Jørgensen.

I slutningen af marts stemte FN's Sikkerhedsråd for en resolution, der kræver øjeblikkelig våbenhvile samt frigivelse af alle gidsler. Danmark går også ind for en humanitær våbenhvile.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har tidligere luftet tanken om, at nødhjælp skulle kastes ned over Gaza fra danske fly.

Det er dog ikke aktuelt på nuværende tidspunkt, fortæller Dan Jørgensen.

- Vi undersøger hele tiden, om der kan komme yderligere dansk engagement. Men lige nu bruger vi de organisationer, som er til stede dernede, lyder det.

En del af pengene skal desuden bruges på at beskytte nødhjælpsarbejdere.

Israel har erkendt, at der blev begået alvorlige fejl, da syv nødhjælpsarbejdere i Gaza blev dræbt for nylig.

Ifølge Israel blev ofrene dræbt ved tre forskellige luftangreb udført af en israelske drone over fire minutter. Ofrene for angrebet løb for livet mellem tre køretøjer.

To israelske officerer er blevet afskediget efterfølgende.

Foruden det aktuelle bidrag kunne regeringen i marts fortælle, at støtten til FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge (UNRWA) ville blive udbetalt.

Det skete efter en sag, hvor Israel har anklaget ansatte i organet for at have deltaget i Hamas’ angreb på Israel den 7. oktober, og hvor der derfor var tvivl om, hvorvidt støtten ville blive sendt afsted.

Det endte den altså med at blive, da regeringen mente, at UNRWA havde reageret tilfredsstillende på anklagerne.

Støtten her er på 105 millioner kroner.

