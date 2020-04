Genåbning af små erhverv bliver uden ugeblade og hyggesnak

Hyppig håndvask og begrænsning i antallet af kunder skal mindske smitterisiko under genåbning.

Langt de fleste frisører, fysioterapeuter og tatovører åbner mandag, efter at de har været lukket i omkring en måned under coronakrisen.

Det siger Jakob Brandt, der er vicedirektør i SMVdanmark, som repræsenterer små og mellemstore virksomheder.

For at leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer bliver besøget dog noget anderledes, end kunderne kender det - og det vil kunne mærkes.

- Man kommer ind, bliver placeret i arbejdsstationen og får udført den behandling, man nu skal have, og så er det ud igen. Og man skal vaske hænder og spritte af, før man kommer, og når man går.

- Men der er ikke noget med at komme tidligere og læse et dameblad, mens man venter, og man står heller ikke lige og sludrer bagefter, siger Jakob Brandt.

11. marts lukkede store dele af Danmark ned som følge af udbruddet af coronavirus. For en lang række brancher såsom massører, tandlæger og spaklinikker har nedlukningen medført store økonomiske tab.

Mandag kan mange af de lukkede erhverv åbne igen, da de danske sundhedsmyndigheder har vurderet, at det er sundhedsfagligt forsvarligt.

Med genåbningen forventes det, at man holder afstand, vasker hænder ofte og har beskyttelse såsom ansigtsvisirer, når behandlingen kræver tæt kontakt.

De liberale erhverv, der ikke åbner mandag, vil ifølge Jakob Brandt åbne i de kommende dage, men på lavt blus, der ikke nødvendigvis indebærer fuldt antal kunder og medarbejdere.

Herfra vil vi begynde at se en form for normalisering, hvor både kunder og erhvervsdrivende lærer at arbejde med de nye retningslinjer, vurderer han.

- Det vil altid være lidt kunstigt, hvis du skal stå ude foran og vente, når man holder afstand, og man ikke får en kop kaffe. Så det bliver en tilbagevenden på lidt andre vilkår.

- Grundlæggende kan man få ordnet det, man kommer for, men det bliver under lidt andre rammer, siger Jakob Brandt.

/ritzau/