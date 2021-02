Genåbning uberørt af flere fund af sydafrikansk variant

Der er set smitte med sydafrikansk coronavariant i Nordvest-kvarteret i København. Det rammer ikke genåbning.

Det påvirker ikke mandagens delvise genåbning af skoler og butikker, at der er fundet flere tilfælde af en sydafrikansk coronavariant i Københavns Nordvest-kvarter.

Det siger Anette Lykke Petri, der er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Ikke som billedet ser ud nu, siger hun, efter at det fredag er kommet frem, at der er fundet smittede i to husstande. Hvor mange smittede der er tale om, ønsker hun ikke at svare på.

Spørgsmål: Kan det ske, hvis der findes mange tilfælde?

- Så er situationen en anden, og så må vi revurdere. Men der er heldigvis relativt få tilfælde af varianten i Danmark, og de er geografisk meget spredt - lige bortset fra i Nordvest, lyder det fra Anette Lykke Petri.

Ifølge Anette Lykke Petri er der ikke noget, der umiddelbart ikke tegn på, at der er sket en større spredning i lokalområdet.

- Det er der ikke noget, der tyder på i vores interviews. Men vi er netop gået ud nu med en massiv testindsats, hvor nærområdet opfordres til test, for at afdække, om der er sket yderligere smitte, siger hun.

/ritzau/