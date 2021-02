Genåbning ventes at styrke økonomien med flere milliarder

Ifølge finansministeren vil genåbningen af butikker udgøre et vigtigt bidrag til genopretningen af økonomien.

Når flere butikker som led i genåbningen af Danmark fra mandag igen kan tage imod kunder, vil det være med til at styrke den danske økonomi.

Samlet ventes genåbningen at bidrage med mere end to milliarder kroner om måneden til den danske økonomi målt på bruttonationalproduktet (bnp).

Det skriver finansminister Nicolai Wammen (S) i en pressemeddelelse.

- Genåbningen af detailhandlen er et vigtigt bidrag til at få gang i økonomien igen. Vi ved, at mange små butikker rundt om i landet er hårdt ramte.

- Nu kan de butikker, der har mindst betydning for smittespredningen, få gang i forretningen igen, siger Wammen i pressemeddelelsen.

Finansministeren skønner, at cirka 37.000 danskere vil kunne vende tilbage på arbejde som følge af genåbningen.

Foruden en genåbning af flere butikker omfatter genåbningen også, at flere skoleelever vil kunne vende tilbage tilbage til fysisk undervisning.

Aftalen om genåbningen er indgået mellem regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten.

/ritzau/