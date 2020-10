Generalløjtnant Flemming Lentfer bliver ny forsvarschef

Flemming Lentfer afløser Bjørn Bisserup som forsvarschef. Han er dygtig og stabil, siger forsvarsministeren.

Det bliver generalløjtnant Flemming Lentfer, som kommer til at afløse Bjørn Bisserup som chef for Forsvaret.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Flemming Lentfer er 56 år og kommer fra en stilling som direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) fremhæver hans erfaring som et vigtigt element for valget.

- Forsvaret er en meget stor organisation, og derfor er det vigtigt, at det er en stabil, dygtig og erfaren leder, der kan agere i lovgivningen og det politiske system og samtidig selvfølgelig har de militærfaglige kompetencer på plads.

- Og det er kombinationen af de to ting, som har gjort, at jeg har udpeget Flemming Lentfer, siger Trine Bramsen.

Den nye forsvarschef er uddannet fra Flyvevåbnet, men har de seneste år gjort karriere inden for både det værns- og koncernfælles område i Forsvaret, hvor han nu skifter til den øverste stilling.

Han har ikke selv i løbet af sin karriere været udsendt på international mission, som mange af de soldater, han nu skal repræsentere.

Men det er ikke et problem, mener Trine Bramsen.

- Forsvarschefen sidder jo sammen med et ledelsesteam, der består af forskellige militærfaglige kompetencer, så jeg har fuld tillid til, at han også kan udfylde den del, der har med det militærfaglige at gøre.

I slutningen af september blev det meldt ud, at Bjørn Bisserup ville gå på pension et år før tid.

Afskeden kom i forlængelse af flere problematiske sager på forsvarsområdet.

Blandt andet har Bisserup selv måttet erkende, at han lod sig føre bag lyset af sin tidligere hærchef, H.C. Mathiesen, der er dømt for at misbruge sin stilling til at fremme sin kærestes karriere.

På den baggrund har der i nogle medier været spekuleret i, at det reelt var Trine Bramsen, der havde opfordret Bjørn Bisserup til at trække sig, men det skyder ministeren ned.

- Det kan jeg blankt afvise. Jeg har kun gode ting at sige om Bjørn Bisserup og hans virke for det danske forsvar.

Flemming Lentfer overtager formelt sin nye stilling 1. december og vil ifølge Forsvarsministeriet ikke stille op til interview om udnævnelsen inden da.

/ritzau/