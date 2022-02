Genforskere kortlægger forskellige typer af migræne

I 20 år har det været muligt at behandle migræne medicinsk, men aldrig andet end hovedpinen.

Et nyt internationalt forskningsstudium med dansk deltagelse kan ifølge genforsker og dansk bidragyder til studiet Thomas Folkmann Hansen på sigt få stor betydning for mennesker ramt af migræne.

- Der findes i dag ingen medicin, der kan hjælpe på de øvrige migrænesymptomer. Dermed vil der være stor grobund for succes.

I det nye studie peger forskerne på første gang på tre genområder, der er koblet specifikt til migræne med aura - og to genområder, der er særligt forbundet til migræne uden aura.

Med den nye viden kan man for første gang sammenkoble særlige risikogener for migræne med målrettede behandlinger, der virker mod migræneanfald.

- Det lover godt for udviklingen af medicin - og måske endda medicin, som kan modvirke andre symptomer på migræne end selve hovedpinen, siger Thomas Folkmann Hansen.

Mange patienter med migræne døjer med symptomer som lyd- og lysfølsomhed, kvalme og svimmelhed. Nogle patienter har såkaldt migræne med aura, hvilket er en form for synsforstyrrelser i forbindelse med migræne.

Ifølge genforsker Thomas Folkmann Hansen giver studiet ikke kun håb om at kunne afhjælpe de øvrige migrænesymptomer. 20-30 procent af de migræneramte danskere har nemlig ikke gavn af den medicin, det er muligt at få i dag.

- Ny medicin skal kunne virke på de her 20-30 procent af danskerne, der ikke får hjælp med den nuværende medicin. Alt andet er ikke en succes, siger Thomas Folkmann Hansen.

Han er leder af Rigshospitalets forskningsgruppe for neurologisk genomisk forskning.

Udviklingen af medicin er dog ikke noget, der kommer til at ske lige med det samme.

- For halvandet år siden blev det muligt at behandle kroniske patienter med migræne med en ny type forebyggende medicin. Det tog mindst 10 år at udvikle, og tidsrammen for en ny type medicin, der virker akut, vil formentligt være på 10-15 år.

Over en halv million danskere er ramt af migræne.

Ifølge WHO seneste rapport om migræne, er det den sygdom, der på verdensplan giver næstflest sygedage.

/ritzau/