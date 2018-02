Genopdragelsesrejser udfordrer kommuner

Ny undersøgelse viser, at hver fjerde kommune har oplevet, at ikke-vestlige børn og unge er sendt på længerevarende udlandsophold, som har haft negativ påvirkning for barnet. Der kan være endnu flere sager, siger kender

En 14-årig pige i Danmark med libanesiske forældre kontakter i foråret 2016 sin skolelærer og fortæller, at hun ikke vil på sommerferie med familien i Libanon.

Hun er bange for, at hun skal giftes med en mand dér og har i øvrigt haft konflikter med familien om, at hun vil ikke bære tørklæde.

Kort efter taler skolelederen fra pigens skole med forældrene, som er overraskede over pigens udtalelser. Familien skal blot på ferie i Libanon, og de tvinger ikke pigen til at bære tørklæde.