Gensyn med klassen blev fejret med flag og hjemmebag

Flaget var hejst, og der var hjemmebagte boller, da August Schjøtt Kramshøj mandag mødtes med sin klasse i 2.g på Århus Statsgymnasium.

En klasse, som den 18-årige gymnasieelev ikke fysisk har set meget til det første år på gymnasiet.

- Coronaen har været der under hele 1.g, så jeg synes ikke, vi rigtigt har haft en normal hverdag. Men det, jeg mødte ind til i dag, tegner rigtigt lovende, siger han.

Der er ikke længere restriktioner, der forhindrer eleverne i at møde fuldtalligt op på skolen, og det er også muligt at være sammen på tværs af klasserne.

- Jeg synes ikke, det første år har været et spildt år. Slet ikke. For jeg har også fået meget ud af undervisningen online.

- Men det er godt at være tilbage. Vi har også fået en plan for resten af året, hvor vi skal foretage os mere på tværs af årgange og klasser, som ikke har været muligt før på grund af corona.

Specielt en ting ser den aarhusianske gymnasieelev frem til:

- Vi har fået at vide, at vi skal på en studietur her i løbet af 2.g, selv om lærerne ikke helt tør love det endnu. Det afhænger jo også af, hvordan det går med coronasituationen.

Han er ikke utryg ved at være tilbage på gymnasiet med cirka 800 elever, selv om coronaen langtfra har sluppet sit tag i befolkningen.

- Nej, overhovedet ikke. Næsten alle er færdigvaccineret. Det er jeg helt tryg ved.

Rektor Dorte Fristrup beskriver dagen som en "festdag".

- Vi er så glade for, at vi kan have alle eleverne tilbage på én gang. At vi ikke skal tænke i afstand, og at vi kan blande eleverne på tværs af klasser.

Det er ifølge rektor ikke for sent at genetablere et ordentligt sammenhold i klasserne.

- Lærerne er rigtig gode til at lave ryste sammen-øvelser, så det sociale fællesskab igen kommer til at fylde en masse.

- For vi må bare erkende, at det sociale og faglige fællesskab er gensidigt afhængig af hinanden, siger hun.

Ifølge rektor er det planen, at eleverne i 2.g allerede i løbet af august kommer på en ryste sammen-tur.

Og så er målet en længerevarende studietur senere i forløbet.

- Vi har mange færdigvaccinerede elever, og jeg er egentlig ret ubekymret. Men vi har før set, at der er kommet en coronavariant og lavet ravage.

- Min største bekymring er, om der kommer en ny variant, hvor man ikke er home safe (på sikker grund, red.), selv om man er vaccineret. Men det er ikke noget, jeg går og tænker over i det daglige, siger hun.

