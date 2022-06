Gentofte og Rudersdal var igen de mest EU-glade valgkredse

Ved folkeafstemningen onsdag om forsvarsforbeholdet fandt man de mest EU-glade vælgere i Nordsjælland. I både Gentofte og Rudersdal satte fire ud af fem vælgere kryds ved at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Det viser resultaterne fra KMD, der leverer data fra folkeafstemningen.

På landsplan stemte 66,9 procent for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Men der er forskel på de forskellige dele af Danmark, og her stikker Nordsjælland ud. Blandt andet er der i Nordsjælland flere, der stemte for at afskaffe forsvarsforbeholdet, end der er i andre dele af landet.

Nordsjælland er også den del af landet, hvor der var den højeste stemmeprocent. Mens der på landsplan var 65,8 procent af vælgerne, der valgte at sætte deres kryds på stemmesedlen, var det i Nordsjælland 71,1 procent.

At Rudersdal og Gentofte er valgkredsene med den højeste andel af stemmer for at komme af med forsvarsforbeholdet, er en gentagelse af den seneste EU-afstemning i 2015.

Dengang stemte vælgerne om retsforbeholdet, og også den gang var det i Rudersdal og Gentofte, at den største andel af vælgerne stemte for at komme af med et forbehold.

Selv om Gentofte og Rudersdal var de valgkredse, hvor andelen af "ja"-stemmer er højest, er det ikke de valgkredse, hvor andelen af stemmer for at afskaffe forbeholdet steg mest.

Her var det særligt kredse i den øvre del af Jylland og omkring Hovedstaden, der stak ud.

I den østlige af de to kredse i Viborg, hvor De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, tidligere har været borgmester, stemte 41,7 procent af vælgerne for at omdanne retsforbeholdet i 2015.

Onsdag stemte 67,1 af vælgerne her for at afskaffe forsvarsforbeholdet. Dermed er mindst hver fjerde af vælgerne i den kreds gået fra at ville bevare et forbehold til at ville afskaffe det.

Derudover steg appetitten på at skrotte et EU-forbehold fra 2015 til 2022 mest i to af Aalborgs tre kredse samt i Sundbyøster-kredsen på Amager, Hvidovre-kredsen og Lolland-kredsen.

/ritzau/