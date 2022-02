Genvalgte Skaarup vil have DF til at tale med én stemme

Peter Skaarup, der tirsdag er blevet genvalgt som gruppeformand i Dansk Folkeparti, mener, at han kan være med til at samle partiet. Det siger han til TV 2 News.

Dansk Folkeparti har nemlig brug for at tale med én stemme udadtil.

- Jeg tror, danskerne kvitterer for de partier, der formår at holde sammen på tingene og samarbejder fremad. Det er det, vi skal i Dansk Folkeparti.

- Der har været lidt for meget flimmer på skærmen i den seneste tid, siger han.

Peter Skaarup vil gerne påtage sig rollen som fredsmægler, hvis der er uenighed i gruppen, for det er han vant til, fortæller gruppeformanden, der har siddet på posten siden 2012.

Han vil gerne have, at partiets politik kommer til at fylde mere, end den har gjort under formandskampen og op til udpegelsen af partiledelsen.

Ifølge Peter Skaarup havde René Christensen, der blev indstillet som gruppeformand af Morten Messerschmidt, også været i stand til at favne hele gruppen.

- Jeg har et utroligt godt samarbejde med René Christensen, Morten Messerschmidt og de andre i gruppebestyrelsen.

- Det er mere eller mindre den gruppebestyrelse, der har siddet i nogle år - hvor også Morten Messerschmidt har været med - og vi arbejder videre og vil opruste, sådan at vi kommer ud med en række politiske budskaber, som danskerne kan forstå, siger han.

Ifølge Peter Skaarup skal der nu kigges fremad i Dansk Folkeparti.

- Nu vil vi holde en række møder med folketingsgruppens medlemmer om, hvordan vi gør det på den rigtige måde og får det rigtige samarbejde, siger Peter Skaarup.

/ritzau/