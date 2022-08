Ghita Nørby har opgivet digitaliseringen: Noget væsentligt mellem os er gået tabt

Det ville være en skam at sige, at den digitale omstilling af den danske velfærdsstat er gået som smurt. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet danskernes frustrationer med overgangen til MitID. En overgang, der tilmed er blevet beskrevet som et demokratisk problem.

Nu melder Ghita Nørby sig i koret af kritikere. Hun har simpelthen fået nok, fortæller hun i et interview til Politiken:

“Det er så uforskammet en behandling borgerne får, og det er ikke kun de gamle,” siger den folkekære skuespillerinde.

Hun er kommet på en ordning, så hun både får fremsendt fysisk og digital post fra kommunen. Men lige lidt hjælper det hende, for posten er skrevet i et “uforståeligt” systemsprog, der “i hvert fald ikke er dansk”.

Ghita Nørby føler dog ingen skam ved at være blevet hægtet af. Hun ser det nærmere som udtryk for diskriminationen rettet mod samfundets ældre befolkning:

“Der er selvfølgelig nogle, der er mægtig gode til det digitale, men der er rigtig mange, som ikke kan. Og er det en skam at blive gammel? Er det det? Ja, det er det i dag. Væk! Du er for dyr! Dø! Diskriminationen er enorm. Det er meget mærkeligt at mærke", siger Ghita Nørby, som mener, at vi har taget afsked med den omsorgsfulde velfærdsstat, som vi kender den.

Kristeligt Dagblad kan med jævne mellemrum bringe beretninger fra opgivende læsere, der ligesom Ghita Nørby er kørt døde i forsøget på at beherske diverse digitale løsninger fra det offentlige. For eksempel fra Olaf, som måtte vente i telefonkø i fire timer - til ingen nytte. Og senest Liliane, der følte sig diskrimineret, fordi hun ikke længere havde mulighed for at købe varer på nettet.

Ghita Nørby fortæller til Politiken, at hun egentlig altid har følt sig nogenlunde teknologisk kyndig. Hun har siden 1980’erne benyttet sig af en computer og ejer både Ipad, Iphone og en Mac-computer, som hun gladeligt benytter. Men et eller andet sted i digitaliseringen sprang kæden af, og menneskeligheden og nærværet forsvandt, mener Ghita Nørby. I stedet indtrådte ligegyldigheden:

“I dag skal vi puttes i en kasse, og så hedder den ’kasse nummer 32’, så bliver vi puttet derned, og så er vi alle ens, færdig. Men det er vi jo ikke. Den ene ved måske noget om noget, den anden ved noget om noget andet, alt det er jo taget fra os, for systemet har lagt sig over os som en rædsel. Jeg er bange for systemet, ganske enkelt,” siger hun til Politiken og fortsætter:

“Jeg leder efter en menneskelighed, der er ved at segne. Ordet menneskelighed. Jeg ved ikke, om der er nogen, der forstår det i dag eller kan stave til det. Det tror jeg ikke.”