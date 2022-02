Gidseltagning eller faglig kamp: Er lufthavnsarbejdernes strejke moralsk uforsvarlig?

Flytrafikken i Københavns Lufthavn gik ved vinterferiens begyndelse i baglås, da bagagemedarbejdere i weekenden begyndte at strejke. Strejken har kompliceret ferieplanerne for mange, men gik lufthavnsarbejderne over stregen, eller er det bare en del af det fagpolitiske spil?

Der herskede både skuffelse og forvirring blandt de ferieparate danskere i Københavns Lufthavn, da bagagemedarbejderne hos SAS lørdag indledte en omfangsrig strejke. Strejken har medført forsinkelser, aflysninger samt forsvundet bagage, og arbejdsretten har siden pålagt de ansatte at genoptage arbejdet, da strejken er i strid med de ansattes overenskomst. Men selvom fagforeningen 3F opfordrer deres medlemmer til at vende tilbage til arbejdet, fortsætter strejken ufortrødent.

De ansatte strejker på grund af lav løn og skæve arbejdstider. Men er det acceptabelt, at de ansatte viser deres utilfredshed på denne måde? Eller er det derimod moralsk uforsvarligt at lade interne uenigheder gå ud over danskernes ferieplaner?

JA, mener Laura Lindahl (K), forhenværende folketingsmedlem og Rådmand i Frederiksberg Kommune

"For det første er strejken i sig selv overenskomststridig. Så kan det godt være, at vi hører fra venstrefløjen, at det er en del af den danske model. Men det er altså ikke en del af den danske model at lade folk strejke, når arbejdsretten pålægger dem at genoptage deres arbejde."

"Derudover er det vigtigt at se på helheden af den situation, som vi står i. Vi står på den anden side af en to år lang pandemi. Luftfartsselskaberne har været hårdt ramt, og branchen er i knæ. Samtidig skal folk skal for første gang afsted på ferie. Det har været en lang vinter med hård corona, og folk har hungret efter det her, og jeg synes ikke, det er rimeligt over for kunderne at tage dem som gidsler på denne måde. 3F’erne har været hurtige til at tale om solidaritet, men er det særligt solidarisk for alle de mennesker, der nu får ødelagt deres ferier? Og de kollegaer, som nu bliver presset til at arbejde endnu hårdere?"

Så strejken rammer de forkerte?

"Ja, det synes jeg jo, men det er jo også det, der er formålet. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt. Jeg tror, det er nøje planlagt, for jo flere mennesker det rammer, jo mere presset bliver SAS. Havde man gjort det under nedlukningen, så var SAS jo ikke blevet presset i samme omfang. De ansatte har gode kort på hånden. Der er mangel på arbejdskraft, og efterspørgslen for at komme ud at rejse er stor. De står i en lukrativ situation, og det skulle de have udnyttet på en ordentlig måde ved at forhandle. Ikke på denne usympatiske måde."

Er det ikke bare den bedste måde for de ansatte at skabe opmærksomhed omkring deres utilfredshed?

"Det handler jo om tilgangen til, hvordan man tror, at man får mest indflydelse. Denne tilgang risikerer i mine øjne at gå ud over fagforeningens legitimitet. Jeg tror, der er mange mennesker, som i de seneste år med corona har oplevet at gå ned i løn eller ikke har opnået den lønstigning, de har set frem til. Alle har været enige om, at vi står i en ekstraordinær situation. Nogen er gået ned i løn frivilligt, mange er blevet afskediget, arbejdsvilkår er blevet forringet i hele verden. Det har været nogle hårde år. Og at man synes, at man oven i det skal forværre situationen for rigtig mange mennesker for selv at opnå nogle fordele, det synes jeg hverken er sympatisk eller solidarisk med det øvrige samfund."

Men har de andre muligheder for at vise deres utilfredshed?

"Der er jo ikke andre end 3F og deres medlemmer, der forhandler med den slags bøllemetoder. Jeg ved godt, at 3F officielt ikke selv står bag, og at det er medlemmerne, som har nedlagt arbejdet. Men det er svært at skelne, for den slags opførsel er noget, som virkelig kendetegner dem. Det er strejker, det er blokader, det er tvang. Det er nogle metoder, som vi ikke ser andre steder i samfundet. Derfor mener jeg, at man som 3F’er bør overveje, hvordan andre forhandler deres vilkår hjem uden at tage helt almindelige danskere som gidsler. Det sætter dem alle i et enormt dårligt lys, hvis du spørger mig."

Siger reaktionen ikke bare noget om, hvor dårlige arbejdsforholdene har været?

"Jeg er ikke inde i de præcise forhold. Men vi kan i hvert fald konstatere, at der er en overenskomst, som 3F har accepteret. Hvis man som medarbejder er så utilfreds, at man alligevel nedlægger arbejdet, så er det jo en diskussion, som man skal tage med sin fagforening. Det er ikke ordentligt, at man lader det gå ud over danskerne. Og det er udtryk for en kultur, som jeg ikke synes er acceptabel. Det er fint at være utilfreds med sine arbejdsforhold, men det her er aldrig løsningen."

NEJ, mener Bjarne Laustsen (S), folketingsmedlem og formand for Beskæftigelsesudvalget

"Man kan ikke strejke, uden at der er nogen, som 'bliver taget som gidsler'. Når sygeplejerskerne strejker, rammer det patienterne, og når lærerne strejker, så er det eleverne, der kommer i klemme. Men man skal huske på, at der før i tiden var langt flere af denne slags konflikter, end hvad vi har i dag. Da jeg var i lære som metalarbejder i 1970’erne, der vidste man, at hvis arbejdet blev nedlagt på B&W, så ville der gå et par timer, og så gjorde alle andre det samme."

"Men i forhold til mange andre lande, så har vi takket være den danske model et roligt arbejdsmarked i dag. Der er angivet, hvordan og hvorledes man kan løse disse sager. Og det burde man gøre i det fagretslige system. Men som folkevalgt vil jeg ikke tage parti. Uanset hvor irriterende det kan være, så skal vi ikke blande os."

Risikerer lufthavnsarbejderne ikke at ramme lidt skævt med en strejke som denne? At det er kunderne og ikke arbejdsgiveren, som det går hårdest ud over.

"At det gør ondt på nogen, det er jo meningen med strejken, når man står med to modstridende parter i en forhandling. Det skal de så have ro til at løse. Hvis der er en masse konflikter på et område, så risikerer de ansatte jo, at SAS nedlægger stillingerne, og så mister de deres arbejde. Så på den måde er der noget på spil for begge parter. De risikerer deres levebrød, for det er et trods alt et frit marked, vi lever i."

Udnytter lufthavnsarbejderne ikke situationen, når de strejker på den dag, hvor flest tager på ferie?

"I gamle dage var det pudsigt nok altid til påske i den mest travle sæson, at sømændene på storebæltsfærgen strejkede. Det gik altid i hårdknude, og folk måtte holde i lange køer og vente. Men man kan ikke beskylde lønmodtagerne for, at de udnytter situationen. Det er jo arbejdsgiverne, der har lavet organisationsændringer. I en god forhandling gælder det, at man får varslet ændringerne i god tid. Og det virker ikke, som om det har været tilfældet. Jeg kender ikke alle mellemregningerne, men det er i hvert fald vigtigt, at man ser sagen fra begge sider. Og generelt set er det meget sjældent, at vi ser denne slags situationer. Men vi må respektere, at konflikterne skal have lov til at finde deres egen løsning, uanset hvor tåbeligt det kan virke udefra."

Kan man snakke om proportionerne? Kunne de ikke have vist deres utilfredshed på en måde, hvor færre danskere var kommet i klemme?

"Lønmodtagerne står jo i afmagt, når der bliver truffet beslutninger hen over hovedet på dem, som de ikke er enige i. Som jeg ser det, så er det da fair, at man gør det, selvom det selvfølgelig er ærgerligt for dem, der ikke kan komme afsted på ferie. Men jeg tror også, at de fleste af dem, som går glip af en ferie, forstår spillet i en faglig kamp."

Ville du havde sagt det samme, hvis du selv var en af dem, der sad i et fly uden din baggage?

"Jeg ville blive irriteret, men jeg ville også have forståelse for, at det handler om den faglige kamp. Og så ville jeg selvfølgelig have pakket de vigtigste sager ned i min håndbagage. Det er et godt tip."