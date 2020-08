Gigtramte: Nedslidning skal være afgørende for tidlig pension

Man sender de forkerte på pension, hvis man kun skeler til tid på arbejdsmarkedet, mener Gigtforeningen.

Når regeringen tirsdag præsenterer sit udspil for tidlig pension, bør det først og fremmest tage højde for, om man er nedslidt - ikke hvor længe man har været på arbejdsmarkedet.

Alternativt risikerer pensionen at blive tildelt til arbejdsdygtige folk på bekostning af nedslidte. Sådan lyder det fra Gigtforeningen.

- Vores bekymring er, at det bliver en fortjenstmedalje for mange års tro tjeneste på arbejdsmarkedet og ikke en redningskrans til de nedslidte, siger direktør Mette Bryde Lind.

- Vi kan se, at folk falder fra, længe før at de har været 40 år på arbejdsmarkedet, siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere bebudet, at man skal have været på arbejdsmarkedet i mere end 40 år for at kunne få lov at gå på pension tidligere.

Regeringen har samtidig sagt, at det skal være en model, som er baseret på objektive kriterier. Det vil sige, at den ikke er bundet op på en lægefaglig vurdering.

Gigtforeningen frygter, at den model vil betyde, at nogle nedslidte ikke opfylder kriterierne.

- Man er nødt til at inddrage helbredstilstanden for at vurdere, hvem der skal have ret til en tidlig pension.

- Ellers risikerer man, at en del af den gruppe, som sagtens kan arbejde, kan forlade arbejdsmarkedet, mens dem, som har brug for det, slet ikke kommer i betragtning, siger Mette Bryde Lind.

Forud for at regeringen præsenterer udspillet tirsdag, har analyseinstituttet YouGov på vegne af Gigtforeningen spurgt befolkningen til deres syn på tidlig pension.

Svarene viser blandt andet, at ni ud af ti bakker op om, at nedslidte skal have lov til at gå tidligere på pension.

Samtidig siger seks ud af ti, at retten til tidlig pension skal være forbeholdt nedslidte - uanset hvor længe de har været på arbejdsmarkedet.

2024 personer over 18 år har deltaget i YouGovs rundspørge.

/ritzau/