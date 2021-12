Glæde hos jordemødrene over flere penge til tryggere fødsler

Jordemoderforeningen er glad for politik anerkendelse af, at der skal tilføres flere penge til fødegangene.

Der er udsigt til forbedringer rundt omkring på landets fødeafdelinger, efter at partierne bag årets finanslovsaftale har givet håndslag på at sætte flere penge af til mere trygge fødsler.

Det vækker glæde i Jordemoderforeningen, som flere gange har påpeget problemer med blandt andet underbemanding på sygehusene.

- Det er positivt, at der både er politisk vilje og nu også midler til at få taget hul på de strukturelle problemer, der er dokumenteret, og samtidig også en anerkendelse af, at der mangler jordemødre til at løfte den kvalitet, som borgerne har krav på, siger Lis Munk, der er formand for foreningen.

Helt konkret er der afsat 100 millioner kroner i 2022 stigende til 150 millioner kroner i 2025, uden at det dog er lagt fast, hvad pengene skal bruges til.

Står det til Jordemoderforeningen, skal de gå til mere personale.

- Hvis de afsatte midler bruges til at sikre flere kolleger på landets fødeafdelinger, så kan vi begynde at genoprette trygge forhold for de fødende og samtidig få stoppet personaleflugten.

- Men bruges penge alene på at hælde nye opgaver over på personalet, så er vi lige vidt. Derfor er det min forventning, at pengene bruges til at sikre alle fødende en jordemoder under fødslen, siger Lis Munk.

Jordemoderforeningen har opgjort, at der 125 dage om året er flere fødende end jordemødre på arbejde på fødeafdelingerne herhjemme.

/ritzau/