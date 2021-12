Glemt pladsbillet eller coronapas kan udløse bøde

Det er vigtigt at have styr på sin pladsbillet, hvis man rejser langt med DSB. Det samme gælder coronapasset.

Det kan blive dyrt ikke at have pladsbilletten eller coronapasset i orden, hvis man rejser på tværs af landet i tog.

I betænkningen om de nye coronarestriktioner i den offentlige transport står der nemlig, at man kan blive opkrævet en kontrolafgift, hvis man enten ikke har gyldigt coronapas eller pladsbillet i DSB's Inter City eller Inter City Lyn-togene.

Derfor opfordrer DSB til, at man allerede nu sikrer sig en pladsbillet, hvis man planlægger at skulle rejse med disse tog i julen.

- Der er pladser at få, og vi har mulighed for at sætte ekstra togvogne på, når en afgang er ved at være fyldt.

- Indtil videre ser det fint ud, men hvis man har besluttet sig for at tage toget i juletiden, så vil jeg da gerne opfordre til, at man hurtigst muligt får købt sig en pladsbillet til den afgang, man vil benytte, siger Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB.

Han fortæller også, at DSB fastholder den nuværende pris på 30 kroner for en pladsbillet. Det sker for at undgå, at nogen finder på at hamstre pladser, de alligevel ikke får brugt.

- Sådan vil det i hvert fald være hen over julen. Vi har tidligere haft ordninger, hvor det har været gratis at bestille pladsbilletter.

- Erfaringen har været, at nogle passagerer har købt pladsbilletter til flere forskellige afgange og glemt at afbestille dem, de alligevel ikke skulle bruge.

- Vi vil være kede af at afvise og skuffe nogen i en travl juletid, selv om der reelt var plads i toget, siger Tony Bispeskov.

DSB forventer med erfaring fra tidligere år, at 80 procent af dem, der planlægger at bruge toget på de lange strækninger i julen, allerede har en pladsbillet.

Hvis rejsende ikke medbringer et gyldigt coronapas, vil der blive udstedt en kontrolafgift på 750 kroner, fremgår det af DSB's hjemmeside.

Kravet om pladsbillet og coronapas gælder også i DSB's Lyn+tog.

Kravet om gyldigt coronapas gælder i øvrigt ikke børn og unge under 15. De skal dog stadig have pladsbillet.

