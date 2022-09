Glohede udfordringer viser sig i vælgernes dagsorden

Priserne på helt almindelige dagligvarer buldrer opad, mens mange danskere kæmper med sindslidelser, og sundhedsvæsenet er yderst presset.

Umiddelbart er ovenstående sætning mærkværdig, for dyr mælk har ikke meget at gøre med psykisk sygdom og for få hænder på hospitalerne. Men emnerne har det til fælles, at de ligger højt på vælgernes dagsorden.

Det viser en måling, Voxmeter har foretaget fra 29. august til 4. september for Ritzau. Her er de i alt 1002 respondenter blevet bedt om at pege på de tre emner, de finder vigtigst.

Sundhed er i top. 37 procent har sundhed - herunder sygehuse, læger og psykiatri - i deres top-3.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er en markant stigning fra maj, hvor 25,8 procent pegede på sundhedsområdet.

Vælgernes opprioritering af sundhed skyldes nok den kommende tiårsplan for psykiatrien, som kommer til at koste milliarder og har fået stor opmærksomhed, siger Rune Stubager, valgforsker på Aarhus Universitet.

Samtidig har der været heftig debat om de pressede sygehuse.

- Det giver god mening med den diskussion, der har været og stadig er over sommeren, om udfordringerne i psykiatrien og de generelle udfordringer med at finde ansatte til sundhedsvæsenet.

Lidt længere nede på listen har 10,9 procent angivet privatøkonomien som et af de vigtigste emner.

Rune Stubager undrer sig faktisk over, at det ikke er højere.

Men i maj angav kun 6,4 procent privatøkonomi som et vigtigt emne. Springet er "helt oplagt" et udslag af den tårnhøje inflation, mener forskeren.

- Det ved vi fra undersøgelser, vi har lavet af hvert folketingsvalg tilbage til 1971.

- I 70'erne og 80'erne, hvor økonomien var dårlig og også dårligere, end den er nu, var det altdominerende.

Erik Holstein, politisk kommentator hos Altinget, deler analysen af, at de aktuelle udfordringer viser sig i målingen.

Han ser ikke sundhedsvæsenet blive en stor politisk kampplads i valgkampen, som uofficielt har taget sin start, og som formelt sandsynligvis bliver sparket i gang inden længe, da De Radikale truer med at vælte regeringen, hvis ikke valgudskrivelsen sker senest i starten af oktober.

Men økonomien kan komme til at fylde.

- Der er ikke store spørgsmål om ventelister og privathospitaler, som der var engang.

- Jeg tror mere på spørgsmålet om privatøkonomien, og hvem der er bedst til at sikre, at købekraften ikke udhules, og at arbejdsløsheden ikke begynder at buldre frem.

/ritzau/