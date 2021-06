God kommunikation kan genvinde tillid til skrottede vacciner

Regeringen bad mandag Sundhedsstyrelsen om at revurdere beslutningen om at trække vacciner ud af programmet.

Det kommer til at kræve mere end blot en pressemeddelelse, hvis borgerne skal overbevises om at lade sig vaccinere med to skrottede coronavacciner igen.

Det vurderer professor Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet. Han står i spidsen for Hope-projektet, der undersøger borgernes adfærd under pandemien.

- Det kommer til at kræve, at de (myndighederne, red.) gør deres beslutningsgrundlag meget gennemsigtigt over for borgerne.

- Men under forudsætning af at myndighederne fremlægger troværdig kommunikation omkring en eventuel tilbagevenden til vaccineprogrammet, vil jeg forvente, at langt de fleste vil lade sig vaccinere med dem, siger han.

Vaccinerne fra Johnson Johnson og AstraZeneca blev taget ud af det officielle vaccineprogram, fordi der blev registreret tilfælde af sjældne blodpropper. Men nu skal de revurderes af Sundhedsstyrelsen.

Regeringen bad mandag styrelsen om at revurdere beslutningen om at trække de to vacciner ud af det officielle vaccineprogram.

Den udmelding kom, samtidig med at det også blev annonceret, at vaccinekalenderen endnu en gang skrider.

