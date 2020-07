Gode råd til boligsøgningen

* Find et sted, hvor der er plads til tre til fire personer, så den månedlige udgift lander på et overkommeligt leje.

* Da det typisk er mange penge, som skal betales ved indflytningen, bør man flytte sammen med nogle, man kender, og ikke kaste sig hovedkulds ud i at flytte ind med fremmede.

* Vær altid på vagt over for tilbud, der er for gode til at være sande.

* Finder du noget, så sørg altid for at se lejemålet og få underskrevet en lejekontrakt.

Kilder: Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk ekspert ved Videncentret Bolius, Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, Ritzau.

/ritzau/