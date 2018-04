Gode tider i byggebranchen giver plads til ledige hænder

Gang i byggeriet giver jobmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet, viser analyse.

Det går fremad i den danske byggebranche, hvor beskæftigelsen stiger støt.

Udviklingen er med til at give arbejde til folk, der ellers har haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Det viser en analyse, som interesseorganisationen Dansk Byggeri har fået lavet af tænketanken Kraka.

Fra 2013 til 2016 er i alt 6900 personer således gået fra at være på "kanten af arbejdsmarkedet" til at få et arbejde i bygge- og anlægsbranchen.

Gruppen tæller både personer, der har været på kontanthjælp og som ellers ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet, folk på pension eller efterløn, folk på sygedagpenge og personer på andre offentlige ydelser.

- Det handler selvfølgelig om, at det går godt i byggeriet i den sidste del af optællingsperioden. Derved er der flere, som er på kanten af arbejdsmarkedet, der får en chance, siger administrerende direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

- Derudover har bygge- og anlægsbranchen altid været god til at tage et socialt ansvar. Specielt i mange af de små virksomheder, som ligger lokalt.

Sammenligner man med andre brancher, skiller bygge- og anlægsbranchen sig ud, når man ser på den gruppe af nyansatte, der ikke tidligere har haft job.

Her kommer 26 procent af de nyansatte i bygge- og anlægsbranchen fra kanten af arbejdsmarkedet.

Til sammenligning er tallet for alle brancher under ét 21 procent, viser Krakas analyse.

At gruppen fra kanten af arbejdsmarkedet i højere grad finder arbejde nu, overrasker ikke Søren Kaj Andersen, der forsker i arbejdsmarkedet på Københavns Universitet og er centerleder på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos).

- Der er typisk en effekt, når der er høj beskæftigelse og lav ledighed, der giver en åbning for de grupper, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, siger han.

- Hvis vi går tilbage til før finanskrisen i 2006 og 2007, var der også mange grupper, som ellers havde svært ved at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet, der kom i arbejde.

Den største gruppe af nyansættelser i bygge- og anlægsbranchen i perioden havde først job i andre brancher. Det omhandler omtrent halvdelen af nyansættelserne.

Beskæftigelsen i byggebranchen er fra 2013 til 2016 steget med næsten 15.000 medarbejdere.

Det svarer til en stigning på 10 procent. Det ligger væsentligt over stigningen i den samlede beskæftigelse, som har været på fire procent, oplyser Dansk Byggeri.

