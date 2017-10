Godhavnsdrenge må vente på afklaring i retten

I næste måned afgør landsretten, om godhavnsdrengen Poul Erik Rasmussen har krav på erstatning fra staten som følge af barndommens anbringelse på det i dag berygtede børnehjem. Uanset domsafgørelsen kræver Socialdemokratiet nu en regeringsundskyldning til godhavnsdrengene

Han er ikke som sådan interesseret i pengene og fik heller ikke retskrav på dem i Østre Landsret i går.

Poul Erik Rasmussen var i sin barndom anbragt på det i dag berygtede børnehjem Godhavn i Nordsjælland, hvor der i efterkrigstiden foregik systematisk vold, ydmygelse og i nogle tilfælde seksuelle overgreb. I går var det ventet, at Østre Landsret ville afgøre, om Poul Erik Rasmussen som følge af barndommens mishandling har krav på erstatning fra staten. Til gårsdagens retsmøde viste det sig dog, at Poul Erik Rasmussen må vente til den 14. november på afklaring.

Selve erstatningskravet på 10.001 kroner er ikke i sig selv vigtigt for Poul Erik Rasmussen og Foreningen Godhavnsdrengene. Søgsmålet handler om noget andet end pengene. I flere år har godhavnsdrengene efterlyst en undskyldning fra staten, men skiftende både røde og blå socialministre har nøjedes med personlige beklagelser.

Senest børne- og socialminister Mai Mercado (K), der i foråret udtalte, at også hun personligt beklagede de ”uacceptable” forhold på Godhavn, men at regeringen ikke kunne ”påtage sig ansvaret for, hvordan samfundet dengang var indrettet eller for menneskesynet for så mange år siden”. Undskyldningen udeblev. Men uanset retssagens forløb bør staten sige undskyld. Det siger Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

”En undskyldning er en vigtig del af den helingsproces, der er, ovenpå at man har været udsat for et overgreb. Derfor er undskyldningen i sig selv vigtig, for den betyder, at nogen påtager sig et ansvar for, at der blev begået uret mod en,” siger hun og mener ikke, at behovet for en officiel undskyldning forsvinder, skulle Poul Erik Rasmussen få medhold i sit søgsmål.