Godhavnsdrengene får en længe ventet undskyldning

Misbrugte drenge fra Godhavn børnehjem får nu en undskyldning for statens manglende tilsyn med institutionen.

Efter et årelangt tilløb får tidligere anbragte børnehjemsbørn fra drengehjemmet Godhavn i Nordsjælland tirsdag en officiel undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Drengene blev i perioden 1947 til 1976 udsat for en række overgreb, herunder systematiske tæsk, lussinger, seksuelle overgreb samt medicinske forsøg.

At undskyldningen kommer tirsdag, er til stor glæde for Poul-Erik Rasmussen, der er formand for Landsforeningen Godhavnsdrengene.

- Vi har jo flere gange haft en undskyldning i udsigt, men er blevet smidt ned ad stigen.

- Jeg har altid troet på det. Nu er det lykkedes, og det er en kæmpe forløsning, siger han.

Poul-Erik Rasmussen har stået i spidsen for kampen for en officiel undskyldning i over 14 år og ser undskyldningen som en afslutning.

- Nu kan vi måske begynde at flytte os som mennesker. I vores opdragelse på børnehjemmet har vi fået at vide, at vi ikke duer til noget som mennesker.

- Men at det ikke var vores skyld, bliver rart at få at vide, siger Poul-Erik Rasmussen.

Tidligere har Poul-Erik Rasmussen lagt sag an mod staten udelukkende med ønsket om en undskyldning. Han tabte sagen på grund af forældelse.

Forældelsesfristen er dog fjernet med tilbagevirkende kraft og åbner muligheden for, at der kan søges erstatning.

Forsvarsadvokat Bjørn Elmquist forudsiger ifølge Politiken, at der vil blive anlagt nye sager om erstatning til blandt andre nogle af de drenge, som var anbragt på Godhavn.

- Jeg er blevet kontaktet af ganske mange af dem, der har spurgt om, hvad der vil ske. De vil vide, om der bliver mulighed for økonomisk kompensation med et erstatningsnævn, som man har set i både Norge og Sverige, siger Bjørn Elmquist til Ritzau.

Staten har gravet dybt i sagen og afdækket, hvad der skete på drengehjemmet Godhavn.

Det kan være årsag til, at netop Godhavnsdrengene nu får en undskyldning, vurderer professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Michael Gøtze.

Han mener dog ikke, at erstatning er en selvfølge.

- Man kan ikke automatisk trække en erstatning i automaten, når man får en politisk undskyldning.

- Men statsministeren håber nok, at det her lukker sagen, siger Michael Gøtze.

Undskyldningen bliver leveret personligt af statsministeren ved et arrangement på Marienborg tirsdag.

