Godt seks procent af alle 5 til 11-årige har fået første stik

63 procent af alle børn i aldersgruppen fra 5 til 11 år er inviteret til at blive vaccineret mod coronavirus.

6,2 procent af alle børn i aldersgruppen fra 5 til 11 år har fået det første vaccinestik mod coronavirus, siden man den 28. november begyndte at vaccinere børn i den aldersgruppe.

På ti dage har 26.600 børn ud af 431.256 fået vaccinens første stik.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Vaccinationsprogrammet for børn mellem 5 og 11 år blev sat i gang i november.

Der er ifølge Statens Serum Institut sendt invitationer ud til forældre til 310.000 børn i aldersgruppen.

Det er vaccinen fra Pfizer/BioNTech, som sundhedsmyndighederne har godkendt til de yngre børn.

Det er meget vigtigt at børnene bliver vaccineret, da det er dem, som bærer en stor del af smitten med coronavirus. Det fortæller direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, på et myndighedspressemøde om coronasituationen tirsdag.

- Alle forældre med børn ned til fem år vil have fået en invitation til at lade deres barn vaccinere inden for de næste par dage.

- Der er ledige tider til vaccinationer, så min appel er, hvis I har fået en invitation til jeres barn, skynd jer ned og få vaccinen, siger han på pressemødet.

Selv om børn ofte ikke bliver særlig syge med coronavirus, er det vigtigt, at de får vaccinationerne, da det vil tage en stor del af brodden fra smittespredningen, forklarer Søren Brostrøm.

- Det er det samme, som da vi i forsommeren begyndte at vaccinere de 16-17-årige, der så vi rigtig meget smittespredning blandt de unge mennesker, og der tog det brodden af smittespredningen.

- Det har vi også lavet estimater på, så hvis der kommer en meget høj tilslutning hurtigt blandt skolebørnene, så kan vi måske få brudt smitten lidt mere, siger han på pressemødet.

/ritzau/