Gorillaz og dj'en Kygo optræder på Smukfest næste år

Det engelske tegneserieband Gorillaz og den norske dj Kygo spiller på Smukfest næste år. Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Begge artister skulle egentlig have optrådt på festivalen i år. Den blev dog aflyst i sin vante form på grund af coronaudbruddet.

I stedet er begge klar på at optræde næste år, skriver Smukfest.

- Vi er så glade for nu at kunne præsentere to stærke internationale navne, lyder det fra festivalen.

Bag tegneseriebandet Gorillaz står tegneren Jamie Hewlett og sanger og producer Damon Albarn, der også er kendt fra bandet Blur.

Dj'en Kygo fra Norge har i det seneste årti etableret sig blandt eliten inden for edm-genren (electronic dance music, red.) med hits som "Firestone" fra 2014

Det er dog ikke mange billetter, der er tilbage til næste års festival.

97 procent af partoutgæsterne på årets festival vekslede nemlig billetten til en, der gælder næste år.

Samtidig vekslede i gennemsnit cirka otte ud af ti af gæsterne, der havde købt en dagsbillet til festivalen, den til næste års festival.

I stedet for en stor festival blev der afholdt fem endagsarrangementer.

/ritzau/