Gps-mærket ulv foretrækker natur og undgår mennesker

En ulvs færden er for første gang blevet kortlagt i Danmark.

Det er sket via en gps-mærkning, som har indsamlet data om ulvens opholdssteder og adfærd i perioden mellem december 2022 og marts i år.

Dataene viser, at den unge hanulv i 70 procent af tiden befandt sig på arealer, der betegnes som "natur". Den befandt sig slet ikke på bebyggelsesarealer.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Den unge ulvs bevægemønster er præcis det, man kan forvente af en vild ulv, konstaterer Miljøstyrelsens ulvemedarbejder Lasse Jensen.

- Den undgår mennesker og opholder sig i naturen, hvor den har et solidt naturligt fødegrundlag i form af råvildt og krondyr, siger han i pressemeddelelsen.

Ulven er født på det militære øvelsesterræn Borris Hede øst for Skjern. Her befandt den sig størstedelen af tiden. 21 procent af tiden befandt den sig i skov, mens den brugte fem procent af sin tid på landbrugsarealer.

Den bevægede sig i gennemsnit ti kilometer om dagen og var især aktiv omkring solopgang og solnedgang.

Det er forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum, der har stået for at fange, mærke og overvåge ulven.

I løbet af de tre måneder iværksatte forskerne et forsøg, der skulle belyse, hvad der sker, når et menneske kommer tæt på en hvilende ulv. Forsøget blev kaldt et "rødhætteeksperiment".

Da personen kom tættere på ulven end 50 meter, rejste ulven sig og bevægede sig væk.

Det viser, at ulven ikke har mistet sin skyhed over for mennesker, konkluderer Miljøstyrelsen.

