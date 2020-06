Grænseåbning til Tyskland, Norge og Island

* Fra mandag den 15. juni ved døgnets begyndelse åbner de danske grænser for borgere fra Tyskland, Norge og Island.

* For at komme ind i Danmark kræves et bevis på minimum seks overnatninger. Det kan være i lejet/lånt sommerhus, på campingplads eller hotel.

* De seks overnatninger gælder også ophold på egen eller lejet båd. Overnatningerne kan ske i flere forskellige havne.

* Borgere fra Slesvig-Holsten kan rejse ind i Danmark uden at opfylde kravet om seks overnatninger. De skal alene dokumentere, at de bor i Slesvig-Holsten.

* Danskere kan fra mandag den 15. juni rejse til Tyskland, Norge og Island. Det frarådes ikke længere at opholde sig i byer med flere end 750.000 indbyggere.

* Unødvendige rejser til alle andre lande frarådes frem til 31. august.

/ritzau/