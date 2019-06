Grænsekøbmanden Fleggaard er død - 85 år

Efter flere blodpropper i hjernen er Hans Frede Fleggaard sovet ind, oplyser direktør i koncernen Fleggaard.

Grænsekøbmanden Hans Frede Fleggaard er død. Han blev 85 år.

Det skriver Ekstra Bladet.

I en skriftlig kommentar til avisen skriver administrerende direktør i Fleggaard, Jens Klavsen, at han døde lørdag efter flere blodpropper i hjernen.

- Det er med stor sorg, at jeg på vegne af familien Fleggaard kan bekræfte, at Hans Frede Fleggaard er død i en alder af 85 år.

- Hans Frede blev ramt af flere blodpropper i hjernen torsdag morgen, og er lørdag stille sovet ind, skriver Jens Klavsen til Ekstra Bladet.

Hans Frede Fleggaard var den ukronede konge af tysk grænsehandel og har i årtier lokket danskere syd for grænsen.

Siden tresserne har han udnyttet, at den tyske moms er lavere end den danske. Så når købelystne danskere kører den lange vej til Tyskland for at handle, sker det sandsynligvis i én af Fleggaards butikker.

Hans Frede Fleggaard overtog forretningen efter sin far i 1960'erne. Han udvidede sortimentet med blandt andet hårde hvidevarer og køkkener, og derefter tog udviklingen fart.

Fleggaard har overdraget forretningsimperiet, der også tæller gourmetrestauranten "Fakkelgården" i Kruså, til næste generation.

Købmandslivet gjorde ham til mangemillionær, og han har tilbragt en stor del af sin pensionisttilværelse på solrige Gran Canaria.

/ritzau/