Grænsekontrol mod Tyskland omlægges - færre biler skal kontrolleres

Grænsekontrollen mod Tyskland bliver fra 12. maj omlagt. Samtidig ophæves kontrollen helt mod Sverige.

Det har regeringen fredag meddelt EU-Kommissionen, oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Omlægningen mod Tyskland betyder, at der vil blive kontrolleret færre indrejsende. I stedet skal politiet i højere grad tilrettelægge kontroller på baggrund af "politifaglige vurderinger".

Den nye grænsekontrol mod Tyskland er fra 12. maj og løber midlertidigt frem til 11. november.

- Det er ekstremt vigtigt, at vi slår ned på dem, der udøver kriminalitet på tværs af landegrænser, og de nye ændringer vil samlet betyde, at den kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne bliver styrket, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.

- Når regeringen opretholder grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode, så er det, fordi vi finder det nødvendigt for at imødegå de trusler, Danmark står over for.

Fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) lyder det, at omlægningen frigør ressourcer til "droner, nummerpladegenkendelse og baglandspatruljer" samt "mere asfalt på grænsen".

- Både i en situation, hvor kontrollen på den dansk-tyske grænse helt kan afskaffes, som vi nu gør det til Sverige, og en situation, hvor sikkerhedsbilledet gør det nødvendigt på ny at intensivere den. Det er rettidig omhu, siger Lars Løkke Rasmussen.

Danmark indførte den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland i 2016. Den er løbende blevet forlænget med et halvt år.

Den blev senest forlænget i oktober sidste år grundet "sikkerheds- og migrationssituationen".

Ifølge Justitsministeriet vurderer Rigspolitiet, at "omlægningen af grænsekontrollen samlet set vil have en positiv effekt i forhold til bekæmpelse af den grænseoverskridende kriminalitet, der påvirker alle politikredse".

Grænsekontrollen mod Sverige blev indført i november 2019.

