Græs langs vejene skal gro længere til gavn for insekter

Vejdirektoratet vil lade græsset langs de danske veje gro længere for at fremme biodiversitet.

Næringselskende planter som brændenælder og skvalderkål dominerer i de danske vejkanter.

De trives godt langs vejene og tager pladsen fra andre planter og blomster, fordi græsslåmaskiner hidtil har kørt i vejkanterne om efteråret.

Men med en lille justering vil Vejdirektoratet nu forsøge at skabe en mere mangfoldig flora og et rigere insektliv disse steder.

Græsset langs de 7600 kilometer vejkant i Danmark skal nemlig fremover klippes om foråret i stedet for om efteråret - og i forskellige længder - til gavn for biodiversiteten.

Det fortæller Christina Steenbeck, der er biolog i Vejdirektoratet.

- Der er stor forskel på at slå blomster og græs om foråret i forhold til om efteråret, siger hun.

- Om foråret stresser du de næringselskende planter som brændenælder, der vokser sig meget høje og tager al pladsen, midt i tidspunktet, hvor de skal vokse maksimalt.

- På den måde giver du bedre konkurrencevilkår til de planter, der ikke er så store, men hvor der er et større udbud af forskellige arter. Det vil sige, de kan klare sig bedre i konkurrencen, og vi vil forhåbentlig få mere variation.

Hidtil er græsset langs vejkanterne blevet slået i en højde på 6-12 centimeter. Men fremover vil det blive slået i to længder.

Tættest på vejen vil græsset være helt kort, så det ikke går ud over trafiksikkerheden. Længere inde kan græsset komme op på 14-20 centimeter.

Den varierede flora vil især være til gavn for bierne, der er hårdt presset af for ens flora herhjemme. Men også fuglelivet vil få gavn af, at der kommer flere insekter, de kan spise.

Der har været stort politisk fokus på biodiversitet den seneste tid. Og også trafikområdet skal yde sit bidrag, mener transportminister Benny Engelbrecht (S).

Derfor vil regeringen også afsætte 150 millioner til at fremme biodiversitet langs veje og baner.

- Danmark er et lille land, og der er jo begrænset med naturressourcer.

- Og det er derfor, at vi skal udnytte al pladsen til naturen på områder, hvor vi alligevel ikke skal bruge et stykke jord, siger han.

Det nye tiltag for græsslåningen er en del af Vejdirektoratets store driftsudbud om, hvem der fra 2022 skal stå for den løbende drift af statsvejene.

/ritzau/