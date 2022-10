Græskar til Allehelgen er blevet en fast tradition. Men det har en bagside

Danskerne for alvor har taget traditionen med at skære gyselige ansigter i græskar omkring Allehelgen. Men pas på madspild, lyder opfordringen

Over 400 hektar. Aldrig er så meget fed, dansk landsbrugsjord blevet afsat til at dyrke de store, orange græskar. Det viser spritnye tal fra Landsbrugsstyrelsen. Til sammenligning blev der i 2015 dyrket græskard på 234 hektar.



Græskarens fremmarch på de danske marker hænger naturligvis sammen med befolkningens omfavnelse af Halloween-traditionen med at skære ansigter i græskar og stille lys i, til pynt på trappesten, gadehjørner og butiksvinduer omkring Allehelgensaften.

En YouGov-undersøgelse fra sidste år, som blev foretaget på vegne af Coca-Cola og Fanta, viste, at over 20 procent af danskerne deltog i græskarudskæring, og i forbindelse med Halloween var græskarudskæring, sammenlignet med udklædning og uddeling af slik til børnene, den foretrukne tradition.