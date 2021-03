Grandprixvinder findes for tomme stole og blandt færre sange

Der er ingen tilskuere, og deltagerfeltet er skåret ned til årets Melodi Grand Prix, der afholdes i ny form.

Sidste år måtte Dansk Melodi Grand Prix ændre showet blot få dage inden finalen, da coronavirussets hærgen lukkede ned for store dele af samfundet.

Og mens folkene bag showet i år har haft noget længere forberedelsestid, er coronaen stadig til stede i samfundet.

Derfor skal seerne indstille sig på, at det bliver et sjældent set melodigrandprix, der lørdag aften løber af stablen.

Deltagerne skal synge foran tomme stole i DR Byens studie 5, sangene er skåret ned fra ti til otte, og det er nu udelukkende tv-seerne, der afgør, hvem der vinder.

Det er blot et udpluk af de ændringer, som den store sangkonkurrence har måttet lave. Det fortæller Gustav Lützhøft, der er redaktør på DR og talsmand for Dansk Melodi Grand Prix.

- Vi kommer til at præsentere et show, der i høj grad henvender sig til danskerne, der sidder ude i stuerne. Det er sådan, det er i år, siger han.

- Helt banalt kommer vi naturligvis ikke til at lave de her stemningsfulde kameraskud hen over et feststemt publikum, for de er der ikke. I stedet for har vi arbejdet rigtig meget med scenografi, og måden vi præsenterer musikken og musikerne, siger Gustav Lützhøft.

Det noget anderledes show har også fået kanalen til at skære i antallet af deltagere. Fordi det afholdes i en mindre sal, synes kanalen ifølge Gustav Lüfzhøft, at et mindre felt af sange passer bedre, så de kan få mere fokus.

Også hos deltagerne er man klar over, at det bliver et anderledes show, end det seerne har været vant til.

Chief 1 - med det borgerlige navn Lars Pedersen - stiller op sammen med Thomas Buttenschøn med sangen "Højt Over Skyerne", og han trøster sig ved, at mange allerede har vænnet sig til, at intet er som det plejer under corona.

- Vi har lige set et håndbold-VM, hvor vi knap nok skænkede det en tanke, at der ikke var publikum. Men man er selvfølgelig afhængig af andre menneskers energier, så det er træls, at der ikke står nogen mennesker med hænderne over hovedet og smiler.

- Det er ikke det nemmeste at visualisere i et halvtomt studie med nogle kameraer. Det er meget robotagtigt. Men de er jo derude, så det handler om at fokusere på, at der sidder nogle mennesker, der måske mere end nogensinde har brug for at blive underholdt, siger Chief 1.

Sidste år blev melodigrandprixet afholdt i Royal Arena med plads til op til 17.000 tilskuere.

Der var lagt op til et stort show, men om fredagen - dagen inden showet - opfordrede regeringen til at aflyse eller udskyde arrangementer med over 1000 gæster. Derfor endte det med at blive afholdt i den store arena uden publikum.

Dansk Melodi Grand Prix 2021 finder sted lørdag aften klokken 20.00 i DR Byen, og det sendes på DR1 og DRTV.

Den danske vinder går videre til det europæiske melodigrandprix, Eurovision Song Contest, der i år afholdes i Rotterdam i Holland fra 18.-22. maj.

