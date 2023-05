Gratis vand på restauranter vil presse en branche i knæ

Gratis vand på restauranter vil presse en branche, der i forvejen er presset.

Sådan lyder det fra brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC), der kalder Alternativets tiltag i deres vandudspil for et "populistisk forslag".

Alternativet vil have gratis postevand på restauranter. Det er en del af det vandudspil, partiet præsenterede lørdag på partiets landsmøde.

- Det er en gammel traver, som de bringer på banen igen. Det ville være en enormt stor økonomisk belastning og et stort tab for restauratørerne, siger politisk direktør i DRC, Freja Brandhøj.

Ifølge hende er priserne på restauranter indregnet efter, at kunder også bestiller drikkevarer.

Hvis kunder bare kan få gratis vand, mister restauranterne den indtjening, da man i flere henseende vil vælge det gratis glas vand fremfor andre drikkevarer.

- Indtjeningsmarginen er i forvejen lav på restauranterne, siger hun og påpeger, at hvis man tjener mindre på drikkevarer, skal det bare afspejles andetsteds.

- Det er misforstået, at politiske partier skal blande sig i, hvad en virksomhed tager for sine varer, siger Freja Brandhøj.

- Vi mener ikke, det er en menneskeret at få gratis vand.

Alternativet vil afsætte 43 milliarder kroner til en række tiltag i et nyt vandudspil.

Et af målene er, at "vi skal have langt mindre vand på flaske". Det forklarede Franciska Rosenkilde efter sin tale på landsmødet.

Gratis postevand på restauranter vil dog ikke betyde, at restauranter skal forbydes at sælge vand på flaske.

