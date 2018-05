Gravide mænd møder et uforberedt sundhedsvæsen

Kommende forældre risikerer depressioner, hvis de ikke får den nødvendige støtte, advarer jordemoder.

En dansk mand er gravid, og befolkningen skal formentlig vænne sig til at se flere mænd med gravide maver i fremtiden.

Selv om loven giver plads til, at transpersoner kan blive gravide, har sundhedsvæsnet ikke forberedt sig på, at gravide mænd eksempelvis dukker op til scanning hos jordemødre.

Ifølge Gabriela Rehfeld, der er jordemoder og formand for Dansk Forening for Klinisk Sexologi, mangler social- og sundhedsuddannelserne fokus på både sexologi og seksuelle minoriteter.

- Lige som vi skal være gearet til at være opmærksomme på mulige efterfødselsreaktioner fra andre sårbare gravide, er det vigtigt at være forberedt på det hos transpersoner.

- Man skal blandt andet turde italesætte: "Hvordan er det for dig som mand at føde vaginalt?, siger hun.

Ud over hvordan fødslen skal foregå kan det ifølge Gabriela Rehfeld være vigtigt at tale med gravide transmænd om, hvorvidt de planlægger at amme eller at flaskefodre barnet.

Hvis ikke kommende forældre får den nødvendige støtte og tryghed under graviditeten, kan det ifølge Gabriela Rehfeld øge risikoen for eksempelvis fødselsdepressioner.

- Jeg ved ikke, om gravide transpersoner får den nødvendige hjælp, men jeg mener, at sundhedspersonale generelt har brug for meget større viden om seksualitet og seksuel identitet, siger hun.

Transmænd er født som piger, men har valgt at skifte køn. Det har tidligere været et lovkrav, at transpersoner ved et juridisk kønsskifte også skulle steriliseres.

Men 11. juni 2014 vedtog Folketinget en lovændring, så det er muligt for transmænd at bevare livmoder og æggestokke og dermed muligheden for at blive gravide.

Gabriela Rehfeld har ikke hørt om, at sundhedspersonale skulle have modtaget information om mandlig graviditet efter lovændringen.

Der findes ingen offentlige tal på, hvor mange danske mænd der har født et barn. Mandlige fødsler har dog været set i udlandet i en række år.

I 2008 blev amerikaneren Thomas Beatie den første transperson i verden til at føde sit eget barn, da han i juni 2008 fødte datteren Susan Juliette.

Desuden bekræftede australske sundhedsmyndigheder i juni 2017, at landet i de seneste 12 måneder havde haft 54 gravide transmænd, og i marts i år fødte den første transmand i Finland.

Søndag bragte Politiken en historie om, at en dansk mand er gravid. Han har termin inden for den næste måned.

/ritzau/