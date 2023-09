Gravide og diabetikere kan fra oktober få coronavaccine

Sundhedsstyrelsen vil tilbyde vacciner mod covid-19 og influenza til blandt andet personer med en kronisk lungesygdom, diabetes og gravide i andet og tredje trimester.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, hvilke grupper Sundhedsstyrelsen anbefaler at blive vaccineret mod de to sygdomme.

Hvis man er omfattet af anbefalingen, kan man blive vaccineret fra 1. oktober.

Generelt anbefaler styrelsen alle på 65 år eller derover at blive vaccineret mod både covid-19 og influenza.

Sundhedsstyrelsen forventer øget smitte med både corona og influenza i løbet af efteråret.

Kirstine Moll Harboe, konstitueret enhedschef i Beredskab og smitsomme sygdomme i Sundhedsstyrelsen, påpeger dog, at langt de fleste vil få et mildt sygdomsforløb.

- Hos ældre og visse andre risikogrupper kan begge infektioner dog være alvorlige og i værste tilfælde være livstruende, siger hun i pressemeddelelsen.

- Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at ældre og risikogrupper bliver vaccineret mod både influenza og covid-19.

Også børn i alderen to til seks år kan blive vaccineret mod influenza.

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil alle personer på 65 eller derover modtage en invitation i Digital Post. Også forældre til børn mellem to og seks år vil i løbet af de næste uger modtage en invitation.

Hvis man derimod er under 65 og anbefales en vaccination, fordi man er i øget i risiko, kan man fra 20. september bestille en vaccinetid.

