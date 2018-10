Gravide og syge tilbydes supervaccine mod influenza

Ny type vaccine skal sikre bedre beskyttelse mod influenza, der i den seneste sæson krævede 1600 dødsfald.

Flere skal vaccineres mod influenza, og vaccinerne skal være endnu mere effektive.

Det er et af elementerne i et vaccinationsudspil, som regeringen torsdag har lanceret.

Den seneste influenzasæson var usædvanlig langvarig og kostede op mod 1600 mennesker livet. Mange af dem var ikke vaccineret.

Regeringen vil gøre en indsats for, at flere i risikogruppen vaccineres og vil samtidig bruge penge på at udvide adgangen til en såkaldt firevalent type influenzavaccine.

Det er en slags superinfluenza, der giver en bredere beskyttelse end den hidtidige trivalente vaccine.

- Den gamle influenzavaccine gav kun beskyttelse mod to influenza a-virus og et influenza b-virus. Den nye giver beskyttelse mod et ekstra influenza b-virus. Så den giver en lidt bredere dækning over for influenzavirus, siger overlæge Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut.

- Det vil ikke få betydning i alle sæsoner, men i de få sæsoner, hvor den gamle vaccine ikke ramte plet mod influenzavirus b, der vil det få betydning. Eksempelvis den seneste influenzasæson, som kostede op mod 1600 mennesker livet, siger Tyra Grove Krause.

Den store udfordring er dog at få borgere i risikogruppen til at lade sig prikke forebyggende med nålen.

Det er blandt andre ældre, kronisk syge og gravide, som har en særlig risiko for alvorlige komplikationer ved influenza.

I den seneste sæson var det 50 procent af de ældre, som tog imod et tilbud om en gratis influenzavaccine på statens regning. Men verdenssundhedsorganisationen, WHO, har et mål om en dækning på 75 procent.

Derfor vil regeringen i vaccinationsudspillet skrue op for informationsindsatsen over for borgere i risikogruppen.

Allerede i denne sæson vil den nye type vaccine blive tilbudt visse udsatte grupper.

- I år kan dem med kroniske sygdomme og som er under 60 år samt gravide få den lidt bredere dækkende influenzavaccine, siger Tyra Grove Krause.

Et andet element i udspillet er, at 12-årige drenge fremover kan blive vaccineret gratis mod HPV-virus på linje med pigerne.

HPV-vaccination skal således tilbydes alle drenge, der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller derefter.

Den styrkede vaccinationsindsats beløber sig til 158 millioner kroner over fire år.

/ritzau/