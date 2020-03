Gravide skal testes for coronavirus inden fødsel

En ny retningslinje betyder, at alle fødende - symptomer eller ej - skal testes for coronavirusset.

Alle gravide skal testes for coronavirus, når de kommer ind på hospitalet for at føde. Det fremgår af en ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen.

Det vil sige, at alle fødende, uanset om de har symptomer eller ej, skal podes for virusset.

Hvis kvinden har hoste, ondt i halsen eller feber, skal hun behandles ud fra et forsigtighedsprincip om, at hun kan være syg med Covid-19. Det er den sygdom, som coronavirus forårsager.

Om de nye retningslinjer udtaler Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

- Vi skal passe på de indlagte og sikre os mod, at smitte med Covid-19 ikke spredes på de danske sygehuse. Samtidig har vi brug for alle vores jordemødre, læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i denne tid.

I øjeblikket ved man ikke, om en coronasmittet mor kan overføre smitten til sit barn igennem moderkagen eller fostervand.

Men der er risiko for, at moren kan smitte barnet efter fødslen. Derfor skal sundhedspersonalet også betragte det nyfødte barn som bærer af virusset. Også selv om barnet ikke har nogen symptomer.

Hvis partneren til den fødende kvinde er smittet med corona - eller hvis der er mistanke om det - skal vedkommende blive hjemme, indtil der ikke har været nogen symptomer i 48 timer.

Det ser ud til, at børn bliver mindre syge end voksne, hvis de bliver smittet med coronavirus.

Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det ikke er nødvendigt at adskille den nyfødte fra moren, hvis hun er smittet.

- Det ser ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom end voksne, hvis de smittes med Covid-19. Vi anbefaler derfor ikke at adskille en klinisk rask nyfødt fra en mor, der er smittet med Covid-19 efter fødslen, fordi der er en række negative effekter ved adskillelsen, herunder, en negativ påvirkning af amning og tilknytning, siger Bolette Søborg.

Hvis hverken den gravide eller partneren er smittet med coronavirus, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at forløbet omkring fødslen forløber som vanligt.

Der må dog kun deltage én pårørende ved fødslen.

/ritzau/