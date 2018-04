Gravide sosu'er får deres egen jordemoder

Kommuner tilbyder gravide medarbejdere samtaler med jordemødre. Det skal nedbringe et højt sygefravær.

Når det niver i lænden og bækkenet, og trætheden slår som en hammer, så kan det være fristende at ringe til chefen og melde sig syg.

Gravides sygefravær er dyrt for det offentlige, og derfor tilbyder kommuner gravide medarbejdere, at de ud over de konsultationer, som alle gravide tilbydes, kan få samtaler hos en jordemoder.

I Aarhus Kommune har gravide ansat under Sundhed og Omsorg mulighed for op til fire samtaler hos en jordemoder, der til daglig er ansat under Aarhus Universitetshospital.

Sundhedsstrategisk konsulent i kommunen Pernille Møller Jensen fortæller, at det handler om at give de gravide ekstra tryghed. Mange arbejder med tunge løft i hjemmeplejen og på plejecentre.

- Der er skåret så meget ned på de almindelige konsultationer, at det kan være svært for de gravide at spørge om det, de bekymrer sig om.

- I stedet googler de sig til en masse, som gør dem nervøse, men som ofte er helt normalt, siger Pernille Møller Jensen.

Ifølge en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet offentliggjort i 2010 er sygefraværet blandt gravide stigende. 48 dage i gennemsnit med et særligt højt fravær hos gravide med hårdt fysisk arbejde.

I Roskilde Kommune mener HR-chef Anna Gantriis, at lægerne for ofte griber til en sygemelding, også når det drejer sig om normale graviditetsgener.

- Som udgangspunkt er man ikke syg, fordi man er gravid, men der kan være nogle forhold på arbejdspladsen, der skal ændres, siger Anna Gantriis.

Derfor samarbejder kommunen i en forsøgsordning med den private virksomhed Erhvervsjordemoder, der tilbyder gravide på udvalgte plejecentre, skoler og daginstitutioner samtaler.

Desuden får arbejdspladsen besøg af jordemoren, så arbejdsrutinerne eventuelt kan ændres, og det dermed bliver muligt at fortsætte.

Samme model skal indføres i Københavns Kommune, hvor gravide medarbejdere i 2016 tilsammen havde 32.683 graviditetsbetingede fraværsdage.

Tilbuddet gælder i første omgang ansatte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som, straks de orienterer arbejdspladsen om de lykkelige omstændigheder, vil kunne blive henvist til en jordemoder.

/ritzau/