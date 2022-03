Gravsteder plyndres på aarhusiansk kirkegård trods anmeldelser. Enke valgte de ukendtes grav i afmagt

Kalenderen skriver den 1. marts. Det er officielt forår. Men Morgensamling lægger ikke ud med en solstrålehistorie. Og dog? For i går deltog en ukrainsk delegation i fredsforhandlinger med russiske repræsentanter i den belarusiske by Gomel blot 20 kilometer fra den ukrainske grænse. Det er endnu uvist, hvad der præcist blev forhandlet om. Ifølge TV 2, som dækkede fredsforhandlingerne tæt, er planen, at Rusland og Ukraine skal mødes til endnu et møde i den nærmeste fremtid. Måske bliver det med et katolsk overhoved som mægler? Vatikanet annoncerede ifølge nyhedsbureauet Religion News Service i hvert fald, at de er villige til at mægle mellem Ukraine og Rusland, så et møde nummer to bliver en realitet.

Mens der blev talt om fred ved et bord i Belarus, faldt missilerne i Ukraine. 70 ukrainske soldater mistede livet under et angreb på militærbasen i Okhtyrka, der ligger mellem landets næststørste by Kharkiv og hovedstaden Kijev. Angrebene på Kijev og Kharkiv fortsætter denne morgen. I skrivende stund nærmer en 64 kilometer lang russisk militærkonvoj sig hovedstaden fra nord. Det fremgår af Kristeligt Dagblads livblog. Det skal ses i lyset af, at flere lande i går traf historiske beslutninger ved at sende våben til Ukraine – herunder Danmark, som bidrager med 2700 panserværnsvåben og dele til 300 Stinger-missiler.

Så på trods af ord som ”tilbagetrækning” og ”våbenhvile” støbes kuglerne i dette øjeblik til, at dramaet i Ukraine kan fortsætte. Og i medierne er banen da også kridtet op. Med en helt. Og en skurk. Både Weekendavisen og det amerikanske nyhedsmagasin The Atlantic skriver i stolte og stærke vendinger om Volodymyr Zelenskijs mod og genrejsning. Og en ekspert i krigskonflikter forklarer over for Politiken, at den eneste mulighed for fred – i hans øjne – er, at Putin dør.

Klimarapport slår fast: Vi har meget travlt

Vil Putin stadig regere Rusland om 18 år? Formentlig ikke. Men klimakrisen vil utvivlsomt være der, og den vil påvirke os alle. ”Et barn, der fødes i dag, vil fejre sin 18-års fødselsdag i en verden, der vil se markant anderledes ud. Hvor meget anderledes afhænger af de beslutninger, der træffes nu, mens barnet ligger i barnevognen.” Sådan kan den seneste rapport fra FN's klimapanel opsummeres, skriver Kristeligt Dagblads korrespondent Birthe Pedersen.

Alt afhænger lige nu af, om vi formår at holde væksten i middeltemperaturerne på 1,5 grader over de næste årtier. Ellers vil det hurtigere end antaget få katastrofale følger, konkluderer rapporten. Ifølge Dagbladet Information er denne delrapport nummer to i en trilogi. Den tredje delrapport, der kommer i slutningen af marts, vil tilvejebringe flere bud på, hvad vi kan gøre for at ”bremse opvarmningen og klimaændringerne”, skriver avisen.

Fokus skal tilbage på omsorgen

Der må også skrides til handling i sundhedsvæsenet, bebuder Det Etiske Råd, som mener, at der for længe har været for meget fokus på omkostninger og effektivisering. I dag offentliggør rådet en ny redegørelse, ”Omsorg i sundhedsvæsenet”, der indbefatter syv budskaber, som samtlige 17 medlemmer af rådet er enige om.

Som man kan læse i dagens Kristeligt Dagblad lyder første budskab: ”Omsorg er ledelsens ansvar”. Det er ifølge Morten Bangsgaard, der er teologistuderende og medlem af Det Etiske Råd, væsentligt fordi: ”Ledelserne på hospitalerne har rapporteret opad (…). Det betyder, at man i praksis har ledet med ryggen mod sine medarbejdere (…). Omsorgsbevidstheden har stået i skyggen af omkostningsbevidstheden.”

Gravtyveri fortsætter trods anmeldelser

Morgensamling drager mod smilets by, Aarhus. Men på Vestre Kirkegård i bydelen Trøjborg er stemningen langt fra positiv. Flere borgere har oplevet, at gravsteder og kransepladser har været udsat tyveri. Men når de anmelder tyveriet til kirkegårdskontoret, sker der intet. Tværtom. Tyverierne fortsætter.

I et af de grelleste eksempler blev en gravsten stjålet; den efterladte enke var så oprørt og mentalt medtaget over situationen, at hun ikke ville lægges i jorden ved siden af sin mand, som nu ikke havde en gravsten: For tænk nu, hvis tyvene også løb med hendes gravsten? Hun valgte i stedet de ukendtes grav. Aarhus Stiftstidende, som bringer historien, fortæller, at der ifølge kirkegårdskontoret altid har været tyverier på kirkegården, men at kirkegårdskontoret ikke har det fulde overblik over, hvor mange der er tale om. Kirkegårdskontoret gør heller intet for at stoppe tyverierne, skriver avisen.

Et foreløbigt punktum i Sara Omar-sag

I begyndelsen af februar beskrev Morgensamling en verserende retssag mellem bestsellerforfatter Sara Omar på den ene side og filminstruktør Manyar Parwani og komiker Omar Marzouk på den anden side. Sagen handler ultrakort om, at Omar har medvirket i en ikke-offentliggjort dokumentar, som Marzouk og Parwani har instrueret. Omar mente, at indholdet i dokumentaren var ”fabrikeret”, og at den krænkede hendes person. Og nu er der sat et foreløbigt punktum.

For Retten på Frederiksberg har givet Omar medhold. Dermed kommer de 300 timers råbånd - som kan afsløre, at Sara Omar måske har løjet eller pyntet lidt på sin livshistorie, som Marzouk og Parwani hævder – formentlig aldrig for dagens lys. Det skriver Jyllands-Posten.

Et knaldgodt tilbud. Så godt, at det må være løgn

Morgensamling runder af med en rigtig Bilka-basker. Måske har du prøvet det før. Du ser en pris på noget, der er så absurd lav, at du næsten ikke kan tro dine egne øjne. Københavnere, der er på udkig efter et nyt hus, kender generelt ikke dén følelse. Derfor blev Carsten Pedersen fra Gribskov i Nordsjælland da også overrumplet af umanerlig købertrang, da han så, at der på Djursland i Østjylland var et hus til salg for blot 75.000 kroner.

Ifølge TV 2 Østjylland har Carsten Pedersen muligvis købt Danmarks billigste hus. Ifølge Carsten Pedersen var købet ”fuldkomment impulsivt” – for han havde hverken været på matriklen eller set billeder af huset. Forude venter istandsættelsen. For huset har et gevaldigt behov for en kærlig hånd.

