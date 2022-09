Greenpeace: Gaslæk svarer til otte måneders dansk CO2-udledning

Det naturgas, der lige nu siver op igennem havoverfladen øst for Bornholm fra Nord Stream 1 og 2, vil svare til otte måneder af Danmarks årlige udledning af CO2.

Det viser en beregning, som Greenpeace har lavet.

Miljøorganisationen har taget udgangspunkt i officielle rapporter, der foreskriver, at der vil ske et udslip på omkring 155 millioner kubikmeter per rør.

- Den mængde er nu formentligt på vej til at sive ud i sin helhed, siger Mads Flarup Christensen, som er nordisk generalsekretær for organisationen.

Man kan beregne udslippet ud fra forskellige modeller for, hvor lang nedbrydningstiden for metan er.

Greenpeace har taget udgangspunkt i, at metan nedbrydes over 20 år. Det er samme model, som FN's klimapanel benytter sig af.

Hvis man ser på det over 20 år, svarer det til 30 millioner ton CO2 ækvivalenter.

- Det svarer til, hvad vi udleder i Danmark på otte måneder, og det er en ganske voldsom mængde. Det er endnu en grund til, at vi skal være forsigtige med at satse vores fremtid på fossile brændstoffer, siger generalsekretæren.

Regner man med, at metan bliver nedbrudt over en periode på 100 år, svarer gaslækagen til omkring en femtedel af Danmarks årlige CO2-udslip. Det skriver Politiken, som også har regnet på sagen.

Det er dog uvist, om al gassen når at slippe ud. Energistyrelsen har meddelt, at den regner med, at man først om en uge vil kunne komme tæt nok på til at undersøge rørene. På den tid vil gassen blive ved med at fosse ud i store mængder. I den periode er der intet at gøre for at stoppe lækagen.

I mellemtiden er den gode nyhed, at det ikke vil få den store påvirkning på det lokale havmiljø. I al fald ikke hvis man spørger Greenpeace.

- Den lokale miljøkonsekvens er nok begrænset, fordi gassen stiger direkte op gennem vandsøjlen og ud i atmosfæren ret hurtigt, siger Mads Flarup Christensen.

Det samme mener en professor i marin økologi Jacob Carstensen, som Politiken har talt med. Ifølge ham vil det kun være de fisk, som har været lige omkring lækket, der kan have taget skade. Men gassen er ikke giftig, slår han fast.

/ritzau/