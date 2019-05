Grenov forventer at vende tilbage som KD-formand

Jobbene som skolelærer og formand for Kristendemokraterne har taget hårdt på Stig Grenov, siger han.

Kristendemokraterne har foretaget sig et formandsskifte under valgkampen, og der var ikke andet at gøre.

Det siger Stig Grenov, som tager orlov fra sin formandspost hos Kristendemokraterne i en måned på grund af symptomer på stress.

- Flere års dobbeltarbejde som formand og som skolelærer har sat sine spor, siger han på et pressemøde mandag.

Han erstattes af Isabella Arendt, som søndag fandt ud af, at hun skal være KD-formand den næste måned. Hidtil har Arendt været næstformand i partiet.

Efter planen vender Grenov tilbage som formand om en måned, siger han. Men orloven kan forlænges, hvis der er behov for det, tilføjer han.

