Grev Nikolai og kæresten skal læse i Australien

Mens prins Joachim og hans familie flytter tværs over Atlanten til USA i løbet af sommeren, flytter hans ældste søn, grev Nikolai, om på den anden side af jorden.

Grev Nikolai skal læse et semester på University of Technology i den australske storby Sydney. Grev Nikolai bliver akkompagneret af sin kæreste, Benedikte Thoustrup, der ligeledes skal læse et semester Down Under.

Det oplyser Helle von Wildenrath Løvgreen, der er presserådgiver for grev Nikolais mor, grevinde Alexandra, til B.T. og bekræfter nyheden over for Ekstra Bladet.

- De skal læse nogle valgfag dernede, men de ved endnu ikke hvilke, for det har de endnu ikke fået bekræftet, siger hun til avisen.

Det er ikke gennem sin royale tante, kronprinsesse Mary, der er født i Australien, at grev Nikolai har drejet globussen og sat fingeren på Australien. Det er fra sin far, prins Joachim, der fra 1986 til 1987 arbejdede på en farm i Wagga Wagga. Det fortæller Helle von Wildenrath Løvgreen til Ekstra Bladet.

Grev Nikolai læser Business Administration and Service Management på Copenhagen Business School og har tidligere læst et semester i den franske hovedstad, Paris, sammen med Benedikte Thoustrup.

Her har grev Nikolais far, prins Joachim, boet siden 2019 sammen med sin hustru, prinsesse Marie, og parrets to fælles børn, grev Henrik og komtesse Athena. Familien flyttede til Frankrig, da prins Joachim først tog en militær ledelsesuddannelse og siden fik job på den danske ambassade.

Det unge par har været kærester siden gymnasietiden på Herlufsholm, som de dimitterede fra i sommeren 2018.

Ved siden af studierne arbejder grev Nikolai som model, mens at Benedikte Thoustrup har sit eget accessories-brand.

/ritzau/