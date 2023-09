Grev Nikolai tror på mere frihed i fremtiden uden prinsetitel

Grev Nikolai har ikke tidligere følt sig begrænset af sin titel som prins, men han tror alligevel, at det vil have en betydning fremover, at han ikke længere har den.

Det siger han i et større interview med det australske medie 9Honey.

- Jeg tror, at jeg vil være mere fri i fremtiden. Men jeg har aldrig følt mig begrænset før, siger han.

Grev Nikolai er taget til Australien for at læse et semester på University of Technology i Sydney.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det danske kongehus offentliggjorde i september sidste år beskeden om, at prins Joachims fire børn fra nytår ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser.

Ifølge Kongehuset lå der bag beslutningen et ønske fra dronning Margrethe om, at børnebørnene skulle have friere rammer til at skabe deres egen tilværelse.

Efterfølgende lød det dog fra prins Joachim, at hans børn var meget kede af beslutningen.

Selv sagde grev Nikolai, at han var "i chok" over beslutningen.

Og det er stadig en ændring, som den tidligere prins finder chokerende. Men han er ikke såret over det, siger han til 9Honey.

- Men jeg forestiller mig, at mange mennesker, måske især kvinder, der bliver gift, også skal ændre deres efternavn og deres følelse af at høre til, så det er vel ikke så anderledes end for mange andre mennesker.

- Men det er stadig … Ikke noget alle har lyst til, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Adspurgt om sit forhold til dronning Margrethe - hans farmor - fortæller grev Nikolai, at deres forhold er "godt".

- Hun ønskede mig tillykke på min fødselsdag, vi har et fint forhold, siger han til mediet.

De seneste fire år har prins Joachim boet i Paris med prinsesse Marie og parrets to børn, hvor prinsen var forsvarsattaché.

For nylig er familien rykket til Washington, hvor han skal være dansk forsvarsindustriattaché.

- Jeg tror, vi har vænnet os til at have et forhold som familie i udlandet, selv om det er meget længere væk nu, siger grev Nikolai til 9Honey.

/ritzau/