Fra 18. maj starter grevinde Alexandra i en deltidsstilling i den danske virksomhed Bang og Olufsen.

Grevinde Alexandra bliver ansat i Bang Olufsen, hvor hun skal arbejde med kundeprogrammer, marketing og salg.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Grevinden er blevet ansat i en nyoprettet deltidsstilling, hvor hun får titlen som såkaldt "Director, Client Programmes", som hun starter i 18. maj.

I den nye rolle skal hun blandt andet arbejde med identificering af nye kundegrupper.

Derudover skal hun udvikle kundeprogrammer på tværs af marketing og salg.

- Jeg ser meget frem til arbejdet med at styrke kendskabet til Bang Olufsens brand og produkter på virksomhedens kernemarkeder, siger grevinde Alexandra i pressemeddelelsen.

- Bang Olufsen er et dansk ikon, og jeg glæder mig til at blive en del af virksomheden og til samarbejdet med mine nye kolleger og partnere.

Grevinde Alexandra blev i 1995 gift med prins Joachim. De to blev siden separeret og skilt i 2005.

I 2017 oplyste hun, at hun fra 2020 ville frasige sig sin årlige apanage for at være fri til at gøre det, hun har lyst til.

Den 55-årige grevinde Alexandra har en alsidig karriere bag sig.

Hun har tidligere været ansat som underviser på et universitet i USA.

Derudover er hun forfatter til en bog om lykke samt en bog om forretningsetik - og de seneste år er hun desuden sprunget ud som sangerinde.

Hun skal nu arbejde for Bang Olufsen i virksomhedens kontor i Lyngby.

Bang Olufsen designer, udvikler og markedsfører blandt andet højttalere, lydanlæg, headsets og fjernsyn til både private og erhvervskunder.

I sidste uge oplyste Bang Olufsen, at virksomheden er blevet hårdt presset af coronakrisen - og derfor havde valgt at sælge nye aktier for 400 millioner kroner.

Bang Olufsen har omkring 700 ansatte og sælger produkter i flere end 70 lande.

/ritzau/