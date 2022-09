Grøn Alliances leder dropper næste folketingsvalg

Henrik Vindfeldt, leder for Grøn Alliance, der nu er en del af Alternativet, stiller ikke op ved næste valg.

Dagen efter, at Grøn Alliance blev en del af Alternativet, meddeler Grøn Alliances politiske leder, Henrik Vindfeldt, at han ikke stiller op til næste folketingsvalg.

Det siger han til DR.

- Først og fremmest er det fordi, jeg har kæmpestor tillid til Franciska (Rosenkilde, red.) og Alternativet og resten af holdet. Hvis ikke jeg havde det, ville jeg stille op, siger Henrik Vindfeldt til DR.

Han siger videre, at han har haft "nogle hårde år", men afviser heller ikke, at han kan vende tilbage til dansk politik efter pausen.

Sammensmeltningen mellem Grøn Alliance og Alternativet skete mandag efter en forholdsvis kort proces.

Det er ikke mere end tre uger siden, at Alternativet i et åbent brev i Politik inviterede både Grøn Alliance og Frie Grønne til at indgå i en fælles front.

Hvor det er gået problemfrit med Grøn Alliance, har Frie Grønne og politisk leder Sikandar Siddique afvist idéen om et samarbejde.

Henrik Vindfeldt gjorde sit indtog i dansk politik som stifter og leder af Veganerpartiet, der i 2020 indsamlede nok vælgererklæringer til at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Efterfølgende var partiet dog præget af uro.

Uroen var særligt været centeret omkring Henrik Vindfeldt og Michael Monberg, som var sammen om at stifte partiet i 2018.

Henrik Vindfeldt trak sig sidste år som partileder og blev i januar i år ekskluderet af partiet.

I en pressemeddelelse forklarede Michael Monberg, at det skyldtes nedværdigende og krænkende adfærd.

Selv skrev Henrik Vindfeldt på Facebook, at det skete, fordi han selv havde peget på krænkende adfærd hos et andet medlem af ledelsen.

Bare en måned senere blev Henrik Vindfeldt taget til nåde igen på et kriselandsmøde i februar.

Det fik Michael Monberg til at træde tilbage som politisk ordfører, og i stedet blev Henrik Vindfeldt valgt til posten, som efterfølgende kom til at hedde politisk leder.

Michael Monberg er i dag medlem af Alternativet.

I starten af august fusionerede Veganerpartiet med det lille grønne parti De Grønne. Herefter blev partinavnet til Grøn Alliance.

/ritzau/